06/02 各報重點新聞一覽

2018-06-02 06:47

自由時報

放水七七行館 前國產局長判6年

士林地院審理七七行館案，認定國有財產局（國產署前身）前局長洪寶川指示下屬放水，讓前苗栗縣長劉政鴻的胞弟劉政池非法承租、申購陽明山國家公園土地，興建「七七行館」私人別墅，昨依圖利罪判洪六年徒刑，褫奪公權五年，協助護航的時任股長張智傑、課員廖益群，也遭判刑五年四月，褫奪公權四年，可上訴。

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加拿大安情局報告：中國藉FTA腐蝕他國政治

加拿大安全情報局最新報告「中國和戰略對抗年代（China and the Age of Strategic Rivalry）」，對各國發出警訊，中國藉著簽訂自由貿易協定（ＦＴＡ），從經貿利益進一步腐蝕他國政治，紐西蘭和澳洲可為殷鑑；中國透過混淆個人利益和國家政經利益的方式，施加影響力，藉以腐蝕紐西蘭的政治體系。

詳見加拿大安情局報告：中國藉FTA腐蝕他國政治。

93歲阿嬤蜘蛛人 4樓頂抓水管垂降

好勇，但好危險！九十三歲花姓獨居阿嬤，昨不慎將自己反鎖在四樓住處外，想起自己曾從樓頂抓著塑膠水管「垂降」回家，昨又如法炮製，未料不小心割傷手，沒力再爬進陽台，站在遮雨棚上動彈不得二十多分鐘，最後消防員趕來解圍；阿嬤事後尷尬笑說：「這次被嚇到，下次不敢了！」

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蘋果日報

全台陷跳電危機 雙北1個月跳電11次

缺電危機籠罩全台，近期頻跳電更讓人心惶惶。北市信義區昨下午跳電，台北101大樓、新光三越百貨等近3千戶受影響，台電雖解釋開關設備故障導致饋線跳脫，非供電不足，但董座楊偉甫憂心是高溫加速設備和饋線老化的系統性問題，將全台大體檢。民眾大罵台電年年領高額獎金，老舊設備卻汰換緩慢，「這種安全管理能力讓人不放心！」

《蘋果》體檢6都 僅17％童可讀公幼

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，日前怒轟政府不食人間煙火，不知民間家長疾苦，光是幼兒園私立一個月就要1萬5千元，館長說出家長心聲，引發迴響。《蘋果》昨體檢六都公幼政策現況，儘管公幼班數都已增加，且幼兒補助政策增多，但今年六都近60萬2~5歲幼童，只有1成7幼童可讀公幼，多數家長仍須把孩子送私幼，怨聲載道。

聯合報

兩岸低迷敏感時刻…民進黨將協推「禁掛五星旗」公投

公投門檻經過修法下修之後，來自各方的公投提案迄今已達四十餘件，民進黨昨天證實，將透過全國各地黨務系統，協助公民團體連署包括「禁掛五星旗」、「性別同工同酬」、「參與國際組織」、「安樂死合法化」、「設立動保機制」等五項公投提案。

跳電頻傳 台電董座點出3原因 最擔心這個問題…

全台今年供電饋線跳脫事故頻傳，經濟部要求台電提出饋線改善計畫。台電董事長楊偉甫昨天說，目前還在調查真正的原因，但「我擔心這是系統性問題」。他研判可能有三點原因，分別是地下電纜超過卅年老化、氣候炎熱加速老化、國家標準不再適用。

中國時報

北神探南菜販 合體拚凍蒜

北神探、南菜販！國民黨新北市長參選人侯友宜、高雄市長參選人韓國瑜1日首度合體造勢，首站到高雄國民市場，民眾熱情簇擁，一度爆發推擠，兩人短短10多公尺路走了5分鐘才順利進場，藍營基層士氣大振，感動且興奮地說「這場景，很久沒見過了！」

西班牙變天 首相拉霍伊下台

就在歐盟與美國因鋼鋁關稅問題鬧得不愉快之際，歐盟內部也不平靜。西班牙和義大利政治都有戲劇性變化。西班牙首相拉霍伊被國會通過不信任案趕下台，由少數黨領袖桑切斯接任；義大利則產生了有反歐盟傾向的新總理朱塞佩·康特，他的兩位副總理都強烈反移民和反歐盟，一般認為，這將對歐盟團結帶來政治陰霾。