06/02 各報重點新聞一覽

2018-06-02 06:47

自由時報

放水七七行館 前國產局長判6年

士林地院審理七七行館案,認定國有財產局(國產署前身)前局長洪寶川指示下屬放水,讓前苗栗縣長劉政鴻的胞弟劉政池非法承租、申購陽明山國家公園土地,興建「七七行館」私人別墅,昨依圖利罪判洪六年徒刑,褫奪公權五年,協助護航的時任股長張智傑、課員廖益群,也遭判刑五年四月,褫奪公權四年,可上訴。

加拿大安情局報告:中國藉FTA腐蝕他國政治

加拿大安全情報局最新報告「中國和戰略對抗年代(China and the Age of Strategic Rivalry)」,對各國發出警訊,中國藉著簽訂自由貿易協定(FTA),從經貿利益進一步腐蝕他國政治,紐西蘭和澳洲可為殷鑑;中國透過混淆個人利益和國家政經利益的方式,施加影響力,藉以腐蝕紐西蘭的政治體系。

93歲阿嬤蜘蛛人 4樓頂抓水管垂降

好勇,但好危險!九十三歲花姓獨居阿嬤,昨不慎將自己反鎖在四樓住處外,想起自己曾從樓頂抓著塑膠水管「垂降」回家,昨又如法炮製,未料不小心割傷手,沒力再爬進陽台,站在遮雨棚上動彈不得二十多分鐘,最後消防員趕來解圍;阿嬤事後尷尬笑說:「這次被嚇到,下次不敢了!」

蘋果日報

全台陷跳電危機 雙北1個月跳電11次

缺電危機籠罩全台,近期頻跳電更讓人心惶惶。北市信義區昨下午跳電,台北101大樓、新光三越百貨等近3千戶受影響,台電雖解釋開關設備故障導致饋線跳脫,非供電不足,但董座楊偉甫憂心是高溫加速設備和饋線老化的系統性問題,將全台大體檢。民眾大罵台電年年領高額獎金,老舊設備卻汰換緩慢,「這種安全管理能力讓人不放心!」

《蘋果》體檢6都 僅17%童可讀公幼

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢,日前怒轟政府不食人間煙火,不知民間家長疾苦,光是幼兒園私立一個月就要1萬5千元,館長說出家長心聲,引發迴響。《蘋果》昨體檢六都公幼政策現況,儘管公幼班數都已增加,且幼兒補助政策增多,但今年六都近60萬2~5歲幼童,只有1成7幼童可讀公幼,多數家長仍須把孩子送私幼,怨聲載道。

聯合報

兩岸低迷敏感時刻…民進黨將協推「禁掛五星旗」公投

公投門檻經過修法下修之後,來自各方的公投提案迄今已達四十餘件,民進黨昨天證實,將透過全國各地黨務系統,協助公民團體連署包括「禁掛五星旗」、「性別同工同酬」、「參與國際組織」、「安樂死合法化」、「設立動保機制」等五項公投提案。

跳電頻傳 台電董座點出3原因 最擔心這個問題…

全台今年供電饋線跳脫事故頻傳,經濟部要求台電提出饋線改善計畫。台電董事長楊偉甫昨天說,目前還在調查真正的原因,但「我擔心這是系統性問題」。他研判可能有三點原因,分別是地下電纜超過卅年老化、氣候炎熱加速老化、國家標準不再適用。

中國時報

北神探南菜販 合體拚凍蒜

北神探、南菜販!國民黨新北市長參選人侯友宜、高雄市長參選人韓國瑜1日首度合體造勢,首站到高雄國民市場,民眾熱情簇擁,一度爆發推擠,兩人短短10多公尺路走了5分鐘才順利進場,藍營基層士氣大振,感動且興奮地說「這場景,很久沒見過了!」

西班牙變天 首相拉霍伊下台

就在歐盟與美國因鋼鋁關稅問題鬧得不愉快之際,歐盟內部也不平靜。西班牙和義大利政治都有戲劇性變化。西班牙首相拉霍伊被國會通過不信任案趕下台,由少數黨領袖桑切斯接任;義大利則產生了有反歐盟傾向的新總理朱塞佩·康特,他的兩位副總理都強烈反移民和反歐盟,一般認為,這將對歐盟團結帶來政治陰霾。