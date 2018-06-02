週日前後恐有雙颱生成 今各地留意午後大雨

中央氣象局指出，今天（2日）持續受微弱鋒面影響，北部、東半部地區天氣稍涼，有短暫陣雨或雷雨。（資料照）

2018-06-02 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（2日）持續受微弱鋒面影響，北部、東半部地區天氣稍涼，有短暫陣雨或雷雨。

氣象局表示，由於東北風帶來涼空氣，今天北部及東北部早晚天氣稍涼，桃園以北及宜蘭高溫約27、28度，其他地區高溫大致在30度以上，南高屏高溫仍可達34度以上，各地低溫約在24至26度間。降雨部分，東半部及北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及馬祖也可能有局部短暫陣雨或雷雨，尤其午後有局部大雨發生的機率。

氣象局預估，週日（3日）受微弱鋒面影響，北部及東北部早晚天氣稍涼，其他地區不下雨時仍較悶熱。降雨方面，迎風面東半部及北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也可能有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨發生的機率。下週一（4日）東半部地區及南部山區仍有些短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。

此外，氣象局指出，週日前後南海及菲律賓東方海面的低壓帶內易有熱帶系統發展，並有進一步增強為熱帶性低氣壓或颱風的機率，氣象局將密切關注其未來的發展。

空氣方面，雲嘉南空品區因風速增強，如降水情況不顯著，仍容易有地表揚塵，使懸浮微粒濃度偏高為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，北部沿海及外島仍可能受境外臭氧移入使濃度偏高；花東空品區為「良好」等級。

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今日各地天氣預報概況。（圖擷取中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取中央氣象局）