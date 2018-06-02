保健》多吃番茄可治攝護腺肥大？ 醫師：嘸效啦

醫師澄清，吃番茄並無法預防或治療攝護肥大，茄紅素是可預防「攝護腺癌」，但不是「攝護腺肥大」。（記者蔡淑媛攝）

2018-06-02 00:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕坊間盛傳，吃番茄、 南瓜子、蔓越莓或是含鋅食物，可治療攝護肥大；但醫師澄清，攝護腺肥大是荷爾蒙長期刺激攝護腺增生，沒有任何飲食可預防或改善，除非沒有男性荷爾蒙，目前療法有藥物或開刀。

台中榮總泌尿科主任裘坤元指出，目前研究出番茄的茄紅素是可預防「攝護腺癌」，但不是「攝護腺肥大」。男性從20歲起，男性荷爾蒙就不斷刺激攝護腺生長，攝護腺增生日積月累，造成肥大而阻塞尿道，出現排尿困難，長期尿滯留，會引發泌尿道感染，嚴重會膀胱結石，甚至影響腎功能、引發尿毒症。

裘坤元說，南瓜子被認為會抗氧化，含鋅食物像牡蠣，可促進細胞活性，而能預防或縮小攝護腺肥大，都沒有科學根據，而且蔓越莓是預防泌尿道感染，也無助改善攝護腺肥大。

曾有門診患者聽信茄紅素可改善攝護腺肥大，就一箱箱買進番茄汁，不喝水，卻把番茄汁當水喝，結果市售番茄汁含糖分多，造成血糖太高送急診，已經罹患糖尿病，攝護腺肥大也沒縮小，得不償失。

甚至還傳出，平時不行房會得攝護腺癌，行房太多會攝護腺肥大，裘坤元澄清這些都是謠言，攝護腺行房次數、性伴侶多寡都不是原因。

裘坤元強調，根據統計，70歲男性有70％有攝護腺肥大問題，80歲有80％，隨年紀增長或是代謝疾病、飲食等問題，發生率愈高，但沒有任何飲食可以延後或減緩改善，只是每個人可能因體質會延後或提前產生症狀，這與荷爾蒙分泌及荷爾蒙接受體，在攝護腺的反應有關。

攝護腺肥大症狀包括頻尿、急尿、夜間需起床小便、排尿變慢、排尿中斷、排尿用力、解尿不乾淨，如果有其中2項就應就醫。裘坤元說，目前患者有8成患者服藥能達到緩解，但如果治療效果不佳，或出現尿滯留等併發症，就要評估手術治療，千萬不要逃避治療。