老舊合庫辦公室改建旅店 榮獲美國IDA設計金獎

2018-06-01 22:51

〔記者劉力仁／台北報導〕2018美國IDA國際設計獎（International Design Award）近日公佈獲獎名單，2017開幕的「HOTEL MEZI日暉酒店台北站前」榮獲IDA設計獎金獎，躍上國際舞臺，成為台灣之光。

日暉董事長鄭越才表示，HOTEL MEZI前身是合庫的辦公室，他認為地點就在228紀念公園旁邊，距離台北車站又近，鎖定年輕的背包客，改造成為旅店，一定大有可為。他先從20幾個投標業者中脫穎而出，標得20年使用權，再斥資1.5億元進行全樓翻建，「連廁所的管線都全部翻新」，改造成客房100間的旅店。去年年中開幕後，房間定價約每晚3千元，加上內部炫麗設計，成功吸引了日、韓、港等國家背包客前來住宿。

美國IDA國際設計大獎成立至今11年，每年由建築、設計、時尚專業人士評選出兼具「創新」與「創意」的設計作品。HOTEL MEZI得獎評語「設計師巧妙地使用鐵、玻璃、鏡子、大理石和家具，呈現豐富的面向，並成功地將人與空間聯繫起來」。

談到設計概念，鄭越才說，他走遍世界各地，住過無數旅店，深感要吸引年輕人住宿一定要有獨特設計，成為年輕人話題。透過建築師吳伯昌引薦，聘請「呈境設計」設計。

鄭越才說，經過討論之後，設計團隊目標為打造出「愛麗絲夢遊仙境」魔幻般的新潮旅店，讓旅客踏入MEZI那一刻，映入眼簾的浮誇色彩、偌大的立燈、超大繽紛的皇后座椅，彷彿置身於天馬行空的遊境裡。

客房也充滿活潑設計及創意妝點。像是兔子先生座椅、衛浴間黑白馬賽克磚、戶外空中景觀花園，以及從窗景遠眺綠意盎然的二二八紀念公園。大廳夜晚搖身一變，幻化成時尚魅力的Lounge，配合銅管吊燈、神秘氛圍的華麗長桌等等設計，讓原本灰舊的大樓，搖身一變成為焦點建物，拿下2018 IDA金獎。