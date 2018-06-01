台南孔廟8面百年御匾首度卸下 全方位分析研究

台南孔廟「八方御匾」首度卸下，正在進行調查研究。（記者洪瑞琴攝）

2018-06-01 22:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國定古蹟台南孔廟正在進行硬體修復工程，為避免工程影響，清代「八方御匾」首度卸下，同時配合進行調查研究計畫。台南市文化局說，將梳理御匾歷史文獻，分析工藝形制風格，透科學檢測剖析古物價值，未來有助後續指定為重要古物或國寶列級。

台南孔廟是全台唯一完整擁有清治時期御匾，八方御匾分別是，康熙所頒「萬世師表」、雍正「生民未有」、乾隆「與天地參」、嘉慶「聖集大成」、道光「聖協時中」、咸豐「德齊幬載 」、同治「聖神天縱」以及光緒所頒「斯文在茲」。

文化局說，御匾具一定重量，為確保卸下後能妥善安置，拆卸過程中都有適當保護包裝措施，避免受損，調查團隊也為御匾特別量身訂做合適的鋼骨結構匾架，讓御匾可以安穩放在距地面一定距離處，避免受潮髒污，絕對不會有「不敬」之處；而匾架具旋轉功能，研究團隊可檢視御匾背面，瞭解拼接狀況，也可旋轉至適當角度進行科學檢測或拍攝。

文化局說，各御匾卸下後，研究人員才能近距離量測尺寸，針對材質、拼接、塗裝層現況及歷次修繕狀況，進行比對分析與內涵調查，確切掌握既有保存狀況，以利後續管理維護。