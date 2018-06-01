明天北部涼爽南部悶熱上看34度 午後留意局部大雨

受弱鋒面與東北風影響，明日北部與東北部氣溫較涼爽，但南部高溫仍可達30度，若不下雨會更熱。（資料照）

2018-06-01 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕受微弱鋒面影響，明天（2日）北部與東北部氣溫較涼爽，但南部高溫仍可達30度，若不下雨會更熱！另外，南海與菲律賓東部有低氣壓擾動發展，未來能會形成颱風。

據《中央氣象局》預報，受微弱鋒面影響，明天北部與東北部地區氣溫稍涼，降雨主要落在東北風迎風面的北部地區與東半部地區，容易發生短暫陣雨或雷雨，而其他地區與馬祖午後也可能發生短暫陣雨或雷雨，甚至是局部大雨。

天氣風險公司表示，這波鋒面的水氣不足，北部或東半部可能會飄雨，而午後靠山地區有短暫雨勢，東半部的花蓮宜蘭地區都容易降雨；並提醒南海與菲律賓東側有低氣壓擾動發展，未來可能形成颱風，不過，由於颱風產生前的變動很大，建議週日後再觀察。

溫度方面，東北風帶來涼空氣，北部與東半部早晚較涼爽，桃園以北與宜蘭高溫約27、28度，比今天稍高，其他地區高溫大致在30度以上，不下雨時仍較悶熱，南高屏高溫仍可達34度以上，而其他地區低溫約在24~26度之間。

紫外線方面，明日台北市、桃園市、新北市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣與金門縣為中量級；紫外線影響較為無慮；台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣、台南市、台東縣與屏東縣為過量級；而高雄市與澎湖縣為危險級，處在過量級與危險級縣市居民出門時請做好防曬準備。

空氣品質方面，北部、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，不過，雲嘉南沿海地區因風速增強，若降水情況不顯著，仍容易有地表揚塵，導致懸浮微粒濃度偏高；竹苗、花東空品區為「良好」等級。

另外受東北風影響，台灣北部、東北部與東南部海面及台灣海峽北部平均風速為6至7級，雷雨區最大陣風達10級，船隻請特別注意。