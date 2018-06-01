AI人工智慧25戰全勝 戰勝圍棋職業高手

2018-06-01 21:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南大學與美國跨際學術合作AI人工智慧研究，成功建置具有職業頂級水準的圍棋學習平台，南大團隊與紅面棋王周俊勳共同邀請台灣職業棋士協助測試，經過兩週共25盤在台北海峰棋院的測試，電腦圍棋系統取得完全領先的局勢，勝率25比0。

台南大學知識應用暨網路服務研究中心主任李健興表示，今天又把模擬次數降為1千次，最新戰局結果是30比0，AI機器人「AlphaGo Zero 」及「Alpha Zero」真是太厲害，可說是「只用台南大學的小機器，就可以是頂級高手了」。

紅面棋王周俊勳表示，這次測試25盤，台灣精銳隊1盤都沒有贏，顯示南大建置的電腦圍棋系統已經超越大部分台灣棋士的程度，其中有兩盤棋勝負非常接近，1盤是與新科棋王林君諺下的棋，1盤是與蕭正浩下的棋，最後還是沒有贏，整體來看，電腦圍棋在全局的掌控能力與觀念，都超越人類的想法。

南大團隊經過兩年多努力，並在科技部數位經濟前瞻技術AI分項計畫的支持，與美國臉書FAIR ELF OpenGo開源軟體團隊協助下，成功整合建置南大開源圍棋黑森林學習系統，能夠在台南大學的單一主機，模擬達到職業頂級棋力，未來可提供學生更多學習資源。

李健興表示，ELF OpenGo是美國FAIR團隊依照Google AlphaGo Zero與AlphaZero的論文，使用單一類神經網路從自我對弈中學習，並實作出的開源電腦圍棋程式。

李健興表示，南大已經在南市建置這套人工智慧學習系統，未來逐步建置日本、義大利、加拿大與波蘭的全球學習平台，期望對人類未來的教育學習模式做出新的貢獻。