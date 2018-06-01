蕉價崩跌至每公斤1元？ 高雄蕉農闢謠：外銷價維持12元

蕉價崩跌？高雄市長許立明親赴產地了解情況。（記者蔡清華攝）

2018-06-01 20:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕香蕉正值產期，卻驚傳價格崩跌至每公斤1元低價？高雄市長許立明親赴產地了解情況，蕉農說，目前仍以高於市場價格20％以上與農友契作收購，外銷價仍持續每公斤12元。

高雄市長許立明今天下午會同農業局、旗山區公所及旗山區農會等單位，在香蕉產地訪視香蕉分級包裝，產銷班蘇昆宏說，高雄市目前號召高雄型農郭泰呈、蘇昆宏等人以高於市價20％收購青蕉，協助高雄香蕉價格迅速穩定。

農業局則配合農委會公告徵求香蕉加工廠商，採購加工用途香蕉，採購目標量為50公噸，同時也配合農糧署辦理香蕉去化政策，透過有意願的農民團體進行香蕉去化，避免次級品進入市場，影響價格，接下來更將在神農路展售及物產館加強香蕉促銷，刺激現場民眾買氣。

高雄型農郭泰呈說，目前以每公斤12元收購青蕉外銷，截至5月底已外銷超過600公噸，較去年同期外銷量增加1倍以上，預估全年外銷量將超過100個貨櫃，總量達1650公噸，農業局也會協助高雄型農爭取農糧署外銷補助。

許立明說，全面號召國人食用香蕉，議長康裕成也率先響應香蕉採購，目前營養午餐食用香蕉量已達15公噸，未來也將持續鼓勵校園採購，動員在地農會一同響應，與中央聯手力挺蕉農，這個夏季要讓高雄蕉價乖乖回穩。