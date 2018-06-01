西港香遶境首日48公里 百足蜈蚣陣引信眾追逐

百足真人上有神童70位，蜈蚣陣全長138公尺。（記者楊金城攝）

2018-06-01 20:50

〔記者楊金城／台南報導〕有「台灣第一香」稱譽的西港刈香今天展開「首日香」第一天遶境，路程總長48公里，香陣綿延數公里，十分熱鬧，千歲爺王轎和百足真人蜈蚣陣都有GPS定位，讓信眾可以追蹤香陣位置。

西港香昨天到南市安南區迎請鹿耳門媽祖來庇蔭香路，王轎回到西港慶安宮入廟已是今天凌晨3點，隨後在今天上午6點展開西港香五角頭九十六村庄「三日香」的第一天遶境。

慶安宮總幹事方一峰說，「國定民俗」西港香每三年一科，今年是第79科，至今230多年。香境內宮廟參與遶境的神轎和陣頭超過70個，慶安宮由千歲爺三頂神轎壓陣，西港香三天的遶境範圍有西港、佳里、七股、安定及安南等五個行政區、九十六個村庄。三日香後在6月4日送王、燒王船。

香陣內的八美圖、百足真人（蜈蚣陣）、紡車輪、五虎平西陣、金獅陣、白鶴陣、宋江陣、天子門生、牛犁歌陣都是信眾注目的文、武陣，神轎所到之處，民眾擺香案恭迎。

由安南區公塭萬安宮和西港區溪埔寮安溪宮合組的百足真人，上有神童70位，因蜈蚣陣全長138公尺，遶行路線和香陣的路線不一樣，成為信眾追逐的焦點，因太熱了，有的神童座位後放有電風扇，部分則是遶境時間長，累得趴著呼呼大睡。