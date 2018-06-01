台中人注意！遛狗沒繫繩 最高可罰1萬5

飼主帶毛小孩出入公共場所，在台中必須使用鍊繩或箱籠，否則將會違法挨罰。示意圖，人物與新聞事件無關。（記者蔡淑媛翻攝）

2018-06-01 19:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕毛小孩出入公共場所未繫牽繩甚至放養，一直高居動保檢舉案件冠軍，立法院上月通過《動物保護法》修正案，未來寵物出入公共場所若無7歲以上的人伴同，就直接裁處3000至1萬5000元罰鍰，不再給予勸導改善機會，預計本月初公告上路，執法將更嚴格。

動保處指出，寵物出入公共場所，飼主應伴同在側，《台中市動物保護自治條例》更是全國唯一規範還必須使用鍊繩、箱籠或其他適當防護措施，若經勸導逾時未改善，也將處3000至1萬5000元罰鍰，是國內規範帶寵物外出最嚴格的縣市，但也讓毛小孩與民眾安全多一層保障。

寵物外出 須使用鍊繩、箱籠

根據統計，台中市去年寵物外出未使用鍊繩、箱籠的檢舉案有493件，經勸導未改善而開罰有16件，今年1至4月也有166件被檢舉，9件開罰，大多是民眾騎機車載愛犬外出，直接放下遛狗，或是直接打開家門，放小狗外出大小便。

動保稽查隊員詹文前說，飼主如未善盡飼主責任放任毛孩在公共場所亂跑，除了讓毛孩置身險境，也大幅提高走失風險，並可能產生大小便未清理、交通意外等問題，之前外縣市就曾發生家犬衝出家門，被機車撞死，飼主與車主都吃上罰單。

沒7歲以上的人陪伴 直接開罰

《動物保護法》之前規定，寵物出入公共場所，要有7歲以上的人陪伴，是經勸導未改善才會開罰，上月22日日通過修法後變成能直接罰鍰，執法更嚴格，也為免一行為不能兩罰，台中市開罰將以《動物保護法》優先裁決。

為了推廣動保及繫繩觀念，動保處明天（2日）上午在豐原區公所前舉辦「愛護毛小孩，揪你逗陣來」狂犬病防疫宣導親子同樂會，透過趣味小遊戲宣導遛狗、繫牽繩等飼主責任，邀請民眾參加。