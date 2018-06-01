端午節吹漲風？毛豬價格創今年新高 每公斤飆破76元

毛豬平均價格今天創今年新高，來到每公斤76.06元，民眾紛紛擔心端午節豬肉價格飆漲，甚至買不到豬肉。（資料照）

2018-06-01 19:26

〔記者簡惠茹／台北報導〕毛豬平均價格今天（1日）創今年新高，來到每公斤76.06元，民眾紛紛擔心端午節豬肉價格飆漲，甚至買不到豬肉！農委會分析，去年5月同期交易價格更高，達80.48元，今年5月交易天數多，豬隻供應量分散導致價格上漲，但是整體來說豬隻數量比去年多，而且端午節前夕已協調台糖增加供應3000頭豬，來調節數量和價格。

根據農委會畜產行情資料網統計顯示，全台毛豬交易平均價格今天創新高，拍賣價格每公斤達76.06元，交易總頭數為2萬3478頭，從5月22日起，毛豬交易價格就直直往上攀升，從每公斤70.41元，到今天已經突破76元大關。

農委會畜牧處分析，5月份的交易天數較多，有27個交易日，所以業者分散供應，每天平均交易的豬隻減少，導致價格上揚，原本協調業者5月份平均每天總供應量達2萬3000頭，可是實際供應量只有將近2萬2000頭，每天少了1000頭左右。

確保端午前夕供應量 台糖增供3000頭

為了確保端午前夕豬隻供應量，農委會協調台糖增加供應豬隻。畜牧處指出，6月份的全台交易天數僅24天，交易日數少，毛豬的供應頭數有機會增加，預估端午節前7天，每天平均需求量超過2萬6000頭，因此，為了確保端午節前夕豬隻供應量充足，已經協調台糖從6月11日到17日，7天內增加供應3000頭豬隻。

「豬隻供應量比去年樂觀。」畜牧處指出，透過屠宰場屠宰隻數評估，今年1月到5月份屠宰豬隻多了3萬多頭，今年總隻數將比去年多，今年1到4月統計，進口豬肉也比去年多將近8000公噸，因此，端午節前毛豬供應量應該不會有問題。