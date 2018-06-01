聽見台灣杉的聲音！屏科大用台灣木材製作小提琴

聽見台灣杉的聲音，屏科大首度以台灣木材製作小提琴。（記者簡惠茹攝）

2018-06-01 20:03

［記者簡惠茹／台北報導］「聽見台灣杉的聲音」，小提琴的木材一般都是從國外進口雲杉製作而成，屏東科技大學團隊首度以台灣杉為材，琴聲優美引起迴響，小提琴家黃聖彥指出，成品聲音乾淨、低音漂亮，不輸國外小提琴。

農委會林業試驗所即日起到7月15日止，在台北植物園欽差行台舉行「仁者樂杉－台灣杉人工林國產材利用成果展」，邀集國內知名木藝家，針對台灣杉疏伐木進行創作並展出，其中屏科大團隊以台灣杉製作而成的小提琴，吸引眾人目光。

林試所表示，台灣杉（Taiwania cryptomerioides）是台灣特有種，樹高可達90公尺以上，是東亞最高的樹種，原住民更稱台灣杉是「撞到月亮的樹」，台灣杉板材具有黃、橙、棕、紅、紫及乳白等色調，素有七彩亞杉之稱，材質優異、加工容易，又能抗蟲防腐，是非常優良的經濟樹種。

黃聖彥2年前開始與屏東科技大學木材科學與設計系助理教授龍暐合作製琴，黃聖彥說，很難得有機會可以使用台灣杉製作，效果讓大家都很驚艷，聲音相當乾淨純粹，低音表現更是特別漂亮。

「希望讓更多人聽到台灣杉的聲音。」黃聖彥說，一般製作小提琴都是從國外進口雲杉，雲杉的纖維比較細，佈滿細條紋，適合用來表現高音，但是台灣杉年輪有寬有細，寬的部分適合製作低音，細的部分則可以用來製作高音部分，今年預計完成20把，並往中提琴邁進，製作好的小提琴也會投入樂團演出，讓更多聽眾聽到這漂亮的音色。

屏科大木材科學與設計研究所碩士生王惟萱從做琴到學會拉琴，她說，這是團隊第一次使用台灣杉來做琴，大家手工用雕刻刀，一刀一刀的刻出琴身，最困難的就是製作琴頭，需要注意很多細節，老師等級的話大概1個月可以完成一把，他們學生就大概要花3個月才能完成。