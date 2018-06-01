拚避暑商機！南投星空季 觀星「哪邊涼快哪邊去」

天氣愈來愈熱，南投縣政府抓準避暑旅遊潮，推出星空季，在縣內各地推出觀星、攝影等天文活動。圖為合歡山北峰。（南投縣政府提供）

2018-06-01 19:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕炎炎夏日，讓人想遠離都市，待在山上避暑，南投知名避暑勝地溪頭園區，近來天氣熱、下雨少，上週日單日遊園破1萬人，創歷年5月新高，總人次也比去年同期多3萬，南投縣政府嗅到熱浪避暑商機，規劃「南投星空季」，自6月至11月，從杉林溪、清境、溪頭、日月潭、猴探井等地都有觀星活動，期盼讓遊客「哪邊涼快哪邊去」，白天避暑、晚上觀星，帶動住宿增加觀光效益。

5月最後週日 溪頭破萬人入園

溪頭園區說，以往單日破萬人次，必須到7、8月才會出現，但5月因梅雨未報到，天氣持續晴朗，吸引許多人上山避暑，就在5月最後一個週日，於賞螢活動最終場帶動下，遊園突破1萬人大關，讓園區相當意外。

南投縣政府則說，近來天氣炎熱，南投壯麗高山景緻，豐富林相成為避暑勝地，為吸引遊客到南投避暑旅遊，同時結合山區的觀星優勢，除7月7日響應首屆「世界螢火蟲日」，於杉林溪舉辦賞螢活動，觀星活動也將在本月23日於杉林溪登場，可透過望遠鏡認識天文，還能拍攝月球隕石坑。

清境鳶峰在7月27日將有月全食轉播，8月11日則有銀河季開幕；9月8日溪頭園區將與神木活動結合觀星；9月29日（暫定）於日月潭向山遊客中心，將有天文導覽與星空拍攝講解；10月27日在猴探井天空之橋，還能一邊觀星，一邊賞彰化平原夜景，詳請可上臉書「樂旅南投」查詢。