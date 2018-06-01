烏石港建飯店抽地下水 附近住戶怨沒水可用

2018-06-01 18:52

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮烏石港旁的頭城蘭陽博物館，出現開館9年最嚴重旱象，但原因除了沒下雨，附近居民還直指與「烏石漁港北休閒專用區域設施BOT及遊艇OT案」有關，縣議員蔡文益指出，該案建飯店做地下室抽取地下水，除導致遺址乾涸，還讓附近住戶無水可用；縣政府表示，已請包商協助供水，沒水用的居民可透過村里長反映。

蘭博前方的舊烏石港遺址，是宜蘭縣列管的文化景觀，溼地生態豐富，水域面積達11公頃，主要由雨水、湧泉、溪水挹注，池水幾乎終年不枯。卻出現9年來最嚴重旱象，遺址乾涸土壤龜裂。

不過，附近住戶認為，旱象除了沒下雨，也與由力麗烏石港事業施工興建的「烏石漁港北休閒專用區域設施BOT及遊艇OT案」有關，該案由縣府與漁業署共同主辦，投資23億元，是縣內第3大促參案，力麒建設子公司力麗烏石港事業得標，土地面積高達14.87公頃，預計明年完工營運，許可投資期間50年。

蔡文益指出，當地耆老向他反映，力麗烏石港事業在烏石港興建飯店，做地下室時，用點井抽取地下水，除了導致蘭博遺址乾涸，附近幾10戶住戶也已經1個月來都無水可用，居民苦不堪言，希望相關單位能協助解決。

宜蘭縣政府建設處指出，無法直接認定住戶無水可用與廠商抽地下水有絕對關係，旱象也有影響，經過協調，廠商基於善意，願意為沒水可用的住戶供水，當地居民只要向村里長反映，廠商就會用水車把抽出來的地下水載給居民，藉此解決爭端。