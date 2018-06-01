中山大學9旬退休秘書 夫妻捐大體慶祝鑽石婚

丁德成與妻子張英拿到大體捐贈同意卡，歡慶鑽石婚。（記者黃旭磊攝）

2018-06-01 18:43

［記者黃旭磊／高雄報導］9旬翁偕妻慶祝鑽石婚，共簽遺體捐贈申請表慶祝結婚一甲子。

丁德成（91歲）是中山大學創校元老，從總務處秘書退休，與今年過世的余光中教授有「中山兩寶，余老（余光中）是學術校寶，丁老（丁德成）是行政校寶」稱號，丁德成今天（1日）在鼓山區住家與妻子張英（79歲） 收到受贈單位慈濟基金會發給大體捐贈同意卡，作為結婚60年禮物。

夫妻育有2子2女，而丁德成皈依佛教十多年，原有「身體髮膚受之父母」保留全屍觀念，直到妻子認同才改變想法。他表示，認同證嚴法師「人對於自己的軀體，只有使用權，沒有所有權」觀念，而妻子身體不好，應會早走，但希望自己不要讓她等太久，夫妻一同當大體老師，把無用肉身奉獻給醫學研究，造福世人。

夫妻同意捐贈大體、骨髓及器官，在場銀髮志工及中山大學秘書楊育成，從心底讚佩這對夫妻。

楊育成表示，當年中山草創期間，丁老傳承救國團文書與制度經驗，提攜後進不遺餘力，經歷5任校長直到71歲退休，奉獻精神讓中山人敬佩。

丁德成退休後每天清晨5點起床，騎車到壽山爬山，或到美術館快走，回家後唸佛，數十年如一日，而12年前，張英因推拿傷到坐骨神經導致行動不便，為照料妻子，丁德成減少出席慈濟活動茶會。