澎湖警察局桌球隊 警政署桌球賽勇奪冠軍

2018-06-01 18:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局不僅治安成績亮麗，由公關科長高敏郎、行政科長林本益組隊，跨海參加警政署桌球賽勇奪「首長組」冠軍；更重要是後繼有人，今年總統教育獎得主湖西國中9年級許明菲同學，本身也是桌球好手，未來志願從警。

今年內政部警政署慶祝警察節舉辦「第39屆警察節桌球錦標賽」，澎湖縣政府警察局行政科長林本益、公關科長高敏郎，2人為前後任公關科長默契十足，在首長組過關斬將，由9個隊伍激烈競爭中脫穎而出，今日最終獲得「首長組」冠軍，創下澎湖縣警察局歷年來參賽最佳成績。

另外今年總統教育獎選拔，教育部公布結果，澎湖縣推薦代表湖西國中許明菲同學脫穎而出，將於7月6日赴臺北接受表揚。就讀湖西國中9年級許明菲同學，就讀小一時其父親因病住院，在父親赴臺就醫時，隨行照顧父親，請長假一個月在醫院衣不解帶陪同照顧，小小年紀勇敢面對父親的病痛，其耐心毅力值得嘉許與獎勵。

許明菲同學不因環境差生活困苦而失志，在學校仍積極主動參與學校桌球社，代表參加澎湖縣桌球比賽都有很好成績，同時也具有領導能力，樂觀進取，會照顧弱勢同學，雖然年紀還小，但知道自己生活環境，生活條件不如別人，仍積極認真學習，加入志工服務，深得老師同學讚許。並立志考警校，未來真的如願加入警界返鄉服務，澎湖縣警察局桌球優秀傳統也得以延續。