社區發展協會理事長辦「生前告別式」 原因是…

2018-06-01 20:22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕這個告別式好特別！苗栗縣竹南鎮佳興社區發展協會今天（1日）舉辦一個別開生面的「生前告別式」，社區發展協會理事長陳金鑾「擔任主角」，期盼透過舉辦大家沒見過的「告別式」，讓長輩們以坦然態度去面對生離死別。

「原本也相當掙扎！」陳金鑾笑說，畢竟傳統觀念根深蒂固，一般人遇到告別式都會想要迴避，何況是上了年紀的長輩。她說，自己已經62歲，剛開始難免會害怕，但後來轉念一想，「不如當成過去一甲子的告別式」，才著手準備，並取名為「甲子人生瀟灑行」。

在陳金鑾的「生前告別式」中，並無一般告別式的哀傷氣氛，而是平靜喜樂氛圍，許多社區長輩也共襄盛舉，一開始先介紹陳金鑾的生平事蹟，之後聽取親友對陳秀鑾的想法。

陳秀鑾說，如果等到真的到人生最後一刻舉辦，都已經是確切的「身後事」，不如在來得及的時候改進，所以規劃「道歉、道謝、道愛、道別」4道習題，趁此引導大家回顧生命歷程，是否在過往人生中有放不下的恩怨情仇，若真到最後一刻來臨，如何學會化解並且放下遺憾等。

陳金鑾說，不敢說自己所懂的人生哲理比較多，只希望透過舉辦「生前告別式」，讓大家能夠並肩以充滿感激的心往前邁進，畢竟人生的終點何時到來，沒有人能夠掌握。

陳秀鑾也舉例，人年紀一大，難免與病痛為伍，有些人甚至病痛纏身，她與社區夥伴也看過有人因此在人生最後階段和憂傷共同度過，希望藉由「生前告別式」，肯定自己與別人生命的價值，懷抱當下、繼續生活。