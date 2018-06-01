讓毛小孩更幸福 屏科大發表寵物機能服飾與零食

曾以晴設計的寵物犬機能性服飾。（圖由屏科大提供）

2018-06-01 18:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕狗狗穿什麼才舒服？吃零食如何吃出健康？國立屏東科技大學技職教育研究所學生曾以晴、陳易伸，在人文學院院長羅希哲指導下，為寵物犬設計機能性服飾，並研發健康導向的寵物零食，成品即日起至6月7日在該校玉崗紀念圖書館一樓大廳展出。

曾以晴說，市面上狗衣服的製成，多半以人類視角為發想，大部分都只是因為人們看了覺得可愛，但對狗狗本身其實並不舒服，此次以狗狗為主體，利用機能性布料，製作兼具透氣、彈性的衣物，讓毛小孩穿得更舒適。

曾以晴過去學服飾設計與經營學系，對布料材質及設計都專精，她設計的犬用機能背心，在領口、腰部、背部都有隱藏式布料，飼主可依照狗的身材、身形隨意調整大小，不管長大還是長胖，都可減少穿不下需另行採購的浪費，一衣多穿，且有LED及螢光條，日夜都閃亮，提高安全性。

具有烘焙背景的陳易伸從「食的安心」出發，先諮詢獸醫系專業意見，再利用烘焙知識，將天然食材，如國產米穀粉、雞胸肉、菠菜等打製泥狀，讓狗狗好消化好吸收，他所研發的9種零食，分為亮毛美膚、高鈣等兩大類別，其中一款「猜中你心」餅乾主打亮毛美膚，外型模擬桃酥用魚肉加上菠菜、亞麻子，另一款「蓋世英雄」則採用秋葵。

陳易伸表示，未來除寵物零食，也要朝向開發毛家庭共食包，共同食材不同調味為原則，開創毛家庭幸福餐桌。