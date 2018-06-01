布局3年？彰縣府送肥皂用不完 剛好拿來殺荔枝椿象

為製作肥皂水，社大學員利用縣府發放文宣品製作，笑稱縣長真有先見之明。（記者陳冠備攝）

2018-06-01 18:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕縣長先見之明？荔枝椿象在彰化大爆發，境內龍眼、荔枝與台灣欒樹等無患子科樹木成為覓食天堂，間接影響人類環境，為對付蟲蟲危機，湖埔社區大學近日調配高濃度肥皂水，噴灑荔枝椿象，不論成蟲、若蟲都從樹上掉下死光光。湖埔社大執行長林淑玲說，這些肥皂都是彰化縣府發送的文宣品，一度多到用不完，現在剛好拿來製作肥皂水，免費又實用。

彰化縣東螺溪北岸種植一排長達 1.5公里的台灣欒樹綠色廊道，每年入秋後花葉不斷變色，壯觀美麗，是當地著名的賞花勝地，不過今年荔枝椿象大爆發，連東螺溪綠色廊道也淪陷，令不少當地居民擔心，今年恐無花可看。

湖埔社區大學生態老師謝文猷表示，東螺溪台灣欒樹廊道離八卦山脈重災區甚遠，往年未曾發現蹤影，今年卻一次大舉進攻，由於目前是欒樹綠葉嫩芽期，是荔枝椿象最愛食材，若不提早防治，入秋後樹梢恐光禿一片了。

荔枝椿象弱點在腹部！謝文猷說，根據研究荔枝椿象的呼吸孔在腹部，以高濃度肥皂水噴灑包覆腹部，荔枝椿象的呼吸孔被肥皂水塞住而無法呼吸，就會掉落死亡，不過它們喜歡待在樹梢頂端，這裡的樹又高又密，噴灑不易，還須徵求高噴射水槍與志工一起來防治。

林淑玲說，考量多種防治方式，肥皂水是對環境影響最少的方式，可是廊道長，需要很多肥皂，幸好學員家中都還有不少「縣長牌」肥皂，本來還擔心用不完，現在剛好拿來製作肥皂水；湖埔社大學員也笑說，縣長3年前就布局送肥皂，真有先見之明。

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