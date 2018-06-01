渴啊！南投縣灌溉水源拉警報 一期稻作、茭白筍剉咧等

久旱不雨，南投縣埔里鎮主要河川南港溪水量銳減，影響農業灌溉。（記者佟振國攝）

2018-06-01 18:27

〔記者佟振國／南投報導〕梅雨遲遲不報到，南投縣農業灌溉水源也吃緊，南投農田水利會今天（1日）評估烏日、喀哩工作站約800公頃1期稻作供水不足，埔里鎮栽種茭白筍的農民也大歎高溫炎熱又不下雨，將影響茭白筍的產量與品質，若再不下雨，情況恐更加嚴重。

已進入梅雨季節，全台卻見不到梅雨蹤影，倒是氣溫居高不下，南投的灌溉用水也拉警報，尤其1期稻作進入結穗期，農民用水量增加，憂心此時缺水灌溉會變成「空包彈」。

南投農田水利會說，目前還是以烏日、喀哩兩站水情較吃緊，2處水圳水量較豐水期減少約3成，但加強灌溉回歸水再利用，以及啟用地下水井隨時支援用水，工作站人員上、下午各加強巡檢水圳，調配水源，1期稻作應可勉強過關，最擔心則是1、2期稻作間隔期短，若梅雨再不來，可能影響2期稻作整地與栽種時程。

相較水利會樂觀看待水情，第一線農民並不這麼認為，埔里鎮廖姓農民說，茭白筍愈接近成熟期用水量最大，一般適合的水溫約在23度左右，但最近氣溫飆升，不僅水蒸發得快，水溫太高也會影響茭白筍品質，需要流動的水源降溫。

但埔里2條主要河川眉溪、南港溪水量銳減，南烘圳等主要水圳水位也下降，水量較豐水期約掉了2、3成，已傳出上、下游農民為了搶灌溉水而起爭執，只能期待下週有颱風影響出現轉機，若再不下雨，恐怕今年的生計難過！