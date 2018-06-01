鋒面影響 北部週末涼涼的 週一又炎熱

2018-06-01 18:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕昨晚鋒面接近影響台灣，北部今天一口氣降溫達9度，根據中央氣象局預估，週休二日都是屬於微微涼意的天氣，直到週一逐漸回到典型夏季天氣，但中南部感受則不受影響，一直維持高溫悶熱。在雨勢方面，僅北部及東部有零星雨，中南部則較無感覺，不過有午後熱對流發生的機率。

氣象局表示，明天受微弱鋒面影響，北部、東部溫度稍涼，但會較今天再回升一些，桃園以北高溫大約27至28度、南高屏34度、其他地區約30度。下雨部分，東北風迎風面地區，北部及東部可能會有小雨，東部、南部山區或平地，則可能因午後熱對流降雨。

氣象局說，後天各地天氣與明天類似，唯北部、東部溫度還會再略為回升，週一全台各地又回到夏季炎熱天氣型態，週二則會因南方低壓影響，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

至於颱風動態方面，林定宜說，目前在南海附近及菲律賓東方海面都有熱帶擾動情形，是否會進一步發展成熱帶低壓甚至颱風，還在觀察，週日應該會比較明朗。南海附近這個若形成颱風，很可能是往海南島方向移動，直接影響台灣機率不大，至於菲律賓這個，必須視北方太平洋高壓強弱而定，若強則颱風被壓著往西走，若是弱就可能偏北往台灣移動。