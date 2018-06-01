想進NBA打球 林書豪分享真心話

林書豪參加傳好球回彰化公益活動。（記者張聰秋攝）

2018-06-01 18:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕睽違7年再次回到彰化縣家鄉的NBA職籃球星林書豪，今天在國立彰化高中與學生經驗分享時告訴學生，「沒有一個球員可以確定自己明年是不是還可以繼續上場打球，先把書讀好再上球場打球，可以給自己更多好的機會，當下了球場，還可繼續走不同的路。」

這場「傳好球回彰化」公益活動是林書豪在台灣寶島行7天行程中的公益行動之一，今天下午他和弟弟林書緯，以及寶貝夢想家籃球隊球員共同出席，中華民國籃球協會理事長的彰化議長謝典霖，以及彰化縣長魏明谷到場，林書豪、謝典霖及魏明谷參與捐球儀式，贈送100顆籃球給到場的彰中籃球隊、溪湖國中籃球隊，以及三民國小。

林書豪第1次到彰中，師生爭睹球星風采，全校63班搶著登記入場，有32個班級拜託任課老師領隊入場，但最後只有動作最快的前10個班級，才可以進入場地2樓看台，高處看球星指導學生打球，臨場感氣氛感覺還是很棒。

林書豪和學生們一起打球玩遊戲，由趣味競賽中，傳授打球和投籃巧技，趣味賽輸的一方罰做10下伏地起身，林書豪陪著輸的一方做伏地起身，球場上林書豪只要投籃進場，現場驚叫聲此起彼落。

重頭戲的「經驗分享」時刻，林書豪勉勵學生熱情追逐自己的夢想，因為只有自己相信自己的時候，才能實踐夢想。不過，他告訴學生，要上球場前，第1件事要先把書讀好，有好成績才具上球場的資格，因為籃球選手要隨時有隨時都會離開球場的心理準備，而唯有上課認真，當離開球場，才有更好的下一步可走。

林書豪說，讀書對學生球員來說是很重要的一件事，他在唸大學時，就有隊友被大學籃球隊相中，可惜因為成績不好最後仍未獲得打球的機會。

林書豪表示，NBA光環很讓人羡慕，但球員其實是很辛苦，付出很多的心血和體力，他自己也有心情沮喪和低潮期，遇到挫拆，他會告訴自己，相信上帝會幫他做最好的安排，去年他受傷後努力做復健，目前復健情況良好，出席公益活動也可跟學生們一起做投籃動作，明年NBA首季開賽，應該就可再上球場。

林書豪未爆紅前，曾在2011年回到彰化指導小朋友打球，議長謝典霖透露，當年，林書豪簽名球義賣加各界捐款共募得150萬元，幫助芳苑鄉新寶教會助弱勢；這回，林書豪成名了，現場他沒有在籃球簽名，但捐了100顆籃球給3所學校，林書豪說，彰化是他的根，他希望下次回來不會是7年之後，他希望可以年年都回來。