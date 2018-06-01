重新開館 屏東戲曲故事館「鍾馗賜福」特展祈平安

屏東縣戲曲故事館舉辦「鍾馗賜福」特展。（記者羅欣貞攝）

2018-06-01 17:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣潮州戲曲故事館歷經半年多閉館修繕，近日重新開館，縣府文化處邀請明華園策展，即日起至9月2日展出「鍾馗賜福特展」，以迎福神、鍾馗儀式為主題，藉由動、靜態展演，將鍾馗的由來、傳說典故及戲曲藝術等完整呈現。

難得一見的「跳鍾馗」是民間一種民俗文化與信仰，向來是極具神秘色彩的儀式，明華園為屏東戲曲故事館修繕完工啟用，特別將家傳的跳鍾馗藝術化，融合戲曲、舞蹈、音樂和聲光特效推出《藝術跳鍾馗》；6月30日晚上6點於屏東戲曲故事館戶外廣場登場。

「鍾馗賜福特展」以跳鍾馗戲台場景做佈局，展出相關儀式及酉官鍾馗所用的法器、用品，以及各種具代表性的鍾馗押煞厭勝的圖型樣式等展品，另有影音記錄、民眾互動區。

《藝術跳鍾馗》活動分兩部分，一是傳統跳鍾馗祈福儀式，另則由明華園當家小生主演的扮仙戲《百仙齊賀》，為觀眾送上吉祥和平安；為讓觀眾安心觀看，現場也會提供符令和榕樹葉，可配戴在身上擋煞，並有民俗學者為民眾講解跳鍾馗禁忌。

文化處表示，跳鍾馗是神祕的傳統民間除煞儀式，不僅程序繁瑣，禁忌也多。一般民間的跳鍾馗儀式在進行過程中，並不適合旁人觀看，附近住家也需把門戶關上，但明華園為讓更多人了解這項傳統祭儀，特別用表演藝術手法，讓跳鍾馗成為適合一般民眾觀賞的藝術。

屏東戲曲故事館的館舍原為舊潮州郵局，為屋頂木構造的日式平房建築，縣府去年10月休館進行牆面及木作修繕工程，今年5月完工重新開館。