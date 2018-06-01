解決缺水問題 賴清德：2031年前增加19億噸水

2018-06-01 17:50

〔記者陳建志／台中報導〕久旱不雨，民眾憂心缺水，行政院長賴清德今天（1日）說，政府重視水資源的運用，希望達到不缺水、不淹水、親近水、乾淨水的目標，多年來並以「開源、節流、調度、備援」四大策略，達到不缺水的目標，希望在2031年前，增加19億噸水，平均每天增加520萬噸水，有效解決各地缺水問題。

行政院長賴清德今天出席經濟部水利署「全國水利傑出貢獻獎」表揚大會時說，為了達到不缺水的目標，在「開源」方面，包括將曾文水庫加高，完成排砂隧道，南化水庫排砂隧道也在進行，桃園阿姆坪排砂隧道不久前也已動工，同時積極運用再生水，在符合工業用水標準下，提供給工業使用。

在「節流」方面，自來水公司已定下目標，希望在2031年時將漏水率降低到10％以下；針對工業用水大戶，則希望水回收比例由現在70％提高到80％；另外，在全國農田水利會配合下，推動「掌水工制度」，由掌水工巡視農田管控灌溉水流，避免過去水頭開了就沒控制的狀況，在水利會、水利署和台南市政府合作推動下，1年就可節省一座南化水庫的蓄水量。

在調度方面，包括高雄高屏溪的水每天都供給台南南化水庫3到5萬噸；還有台中大甲與大安溪的水連接調度工程（大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫）；而過去石門水庫要支援新北市的用水，但現在板新水庫2期工程完成後，翡翠水庫的水就可提供給新北市使用，將石門水庫節省下來的水，提供給新竹使用，新竹並可藉由連通管道和苗栗互相支援。

在備援方面，賴清德指出，高雄高屏溪的伏流水對台南市或高雄市非常重要，各地過去留下的井水，對於民生和農業使用也非常重要。水利署和各地方政府也積極推動包括滯洪池等備援用水的供給，在大家努力下，除了預計2031年所要達成的目標，還可以解決目前各地用水不足的問題。

賴清德並說，從去年底到現在，南部雨下得很少，如果在以前，應該水車早就滿街跑送水，但現在不但沒有，台南市的一期稻作還如期供灌，台積電5奈米、3奈米的廠都決定在台南投資，華邦電也決定到高雄投資，就是政府解決水、電、土地的問題，這都是水利署、水利會和自來水公司長期努力的成果。