實在太熱了！玉井山區芒果冰大戰提前開打

天氣太熱，台南玉井山區的芒果冰大戰提前開打。（記者吳俊鋒攝）

2018-06-01 17:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南降雨偏少，白天高溫，呷冰可以清涼、消暑，成了民眾的最愛，被稱為芒果冰聖地的玉井山區，遊客更是趨之若鶩，相關冰品熱賣不已，讓當地今夏的芒果冰大戰提前開打。

玉井老街上知名的「有間冰舖」，之前芒果冰旺季多從6月開始，但今年5月份就湧進呷冰人潮，比起以往同期，生意增加近3成，芒果冰大戰提前熱賣。

業者簡瑞男說，配合當地產季，芒果冰的旺季會經過整個暑假，直到9月底，期間又以「芒果無雙」，還有限量的「果釀芒果冰」等最受歡迎。

簡瑞男表示，芒果無雙的冰底，採用新鮮芒果汁所製作的芒果冰磚，與市面常見的清冰或雪花冰不同，吃起來更入味，加上選用頂級芒果，搭配自家開發的芒果醬，以及情人果，還有芒果冰淇淋，顧客都認為CP值很高，是熱銷第一名，值得推薦。

而玉井區農會看中芒果冰商機，7年前也開始經營的「熱情小子」冰館，由於空間大，內部規劃舒適，且冷氣開放，加上又有寬廣的停車場，每到炎熱的夏天，業績拉長紅，而最受歡迎的芒果冰，每年可賣出3萬碗以上，相當驚人。

由於生意太好，冰館已經開到第二館，年營業額破2000萬元，堪稱農會的金雞母，根據統計，最熱銷的是「熱情小子芒果冰」，「夏日迷情雪花冰」則居次，每年也可賣到2萬4千碗。

農會的冰館以往多於6月份進入芒果冰旺季，今年實在太熱了，提早1個月熱賣，比起以往同期，5月份的業績增加逾2成。