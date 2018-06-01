國產署長提方案解套 寶來溫泉合法化有解

2018-06-01 17:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄六龜區寶來溫泉區合法化問題，延宕近20年，嚴重影響溫泉產業發展，財政部國有財產署長曾國基今天親自率隊與業者座談，並提出專案讓售、專案設定地上權、土地交換和國有非公用委託經營法案修正等解套政策，溫泉業者表示，政策解套對有心合法經營業者大有幫助。

曾國基與國財署各業務主管今天下午1點半，在寶來遊客服務中心與溫泉業者座談，曾國基有感而發表示，觀光業是高風險、高成本、高人力卻是低報酬的產業，寶來溫泉區合法化問題已延宕近20年，他認為是到該解決的時候了。

對於寶來溫泉區合法化問題，曾國基提出專案讓售、專案設定地上權、土地交換和國有非公用委託經營法案修正等解套政策，供業者參考，他強調，業者的無奈心聲，國產署都有聽到，也在政策上盡量協助業者解套，希望願意繼續投資台灣。

他說，國有非公用委託經營實施要點今年5月1日有修正，包括租約期從10年延長至20年、經營權利金（建築用地6%、非建築用地1%）統一為5%、分期利息10%調降為5%、須辦理土污檢測等。

六龜觀光休閒協會發言人、國蘭花園VILLA會館總經理簡銘辰說，寶來溫泉業者投資少則2億、多則4、5億元，開發成本10年來已增加1倍，以國蘭會館為例，再投資4億元，以房價3000元至5000元，住房率6.5成，業者要17年才能回本，如住房率在6.5成以下，甚至要25年才回本，用地取得是業者考慮投資的首要因素。

他表示，雖然專案讓售必須經行政院同意，困難度較高，但不是不可能，寶來溫泉業者將先以委託經營方式營運，同時繼續努力專案讓售等方案。