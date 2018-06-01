屏東農業大學邁入第4屆 縣長宣傳招生

2018-06-01 17:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迴響熱烈的屏東縣農業大學，今年推出第4屆課程，開立入門班、基礎班及專修班，縣長潘孟安、屏東科技大學校長戴昌賢及結訓學員今天（1日）為招生宣傳，呼籲對農業經營有興趣、設籍屏縣18歲以上鄉親把握機會，在6月15日前報名。

屏東縣長潘孟安表示，農業大學開辦以來，吸引上千人報名，培育了上百位優秀農民，帶起屏東新農業運動，不但輔導回鄉青農與轉業務農的新鮮人築夢，也讓農村經濟再活絡。

屏科大協助專業教學，校長戴昌賢強調，農業問題需要用科技解決，科技來自知識與團隊合作，農業大學集結了志同道合的農民，一起相互討教打拼，大大提高產業鏈附加產值。

獲選第三屆百大青農的前屆學員羅秉諺說，雖是屏科大畢業生，但對行銷以及人事管理仍有不懂，農大專修班協助他將制度管理觀念帶入農場，對於擴大經營有很大幫助；第三屆基礎班學員張坤元也說，學到友善無毒農法，且遇到問題都能直接從網路群組詢問，屏科大老師即時解答，收獲無數。

入門班主要針對農業入門人士，開設農業概論課程，基礎班有栽培技術與實務、病蟲害管理與診斷技術，專修班則針對農企業經營管理、財務分析及包裝設計等開課，是全方位的農學課程；第4屆農業大學現場報名即日起至6月15日止收件，通訊報名至6月13日，7月2日開課，詳情可查詢官網。