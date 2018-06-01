國際獅子會送愛 玉井國中震損校舍重建落成

2018-06-01 17:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前年的206地震，造成台南市玉井國中的專科大樓嚴重毀損，國際獅子會台灣總會伸出援手，捐助超過4000萬元認養、重建，今天（1日）熱鬧落成。

全新落成的校舍為2層樓建築，內部規劃了會議廳，還有烘焙教室、音樂教室、舞蹈教室、巡迴班教室、理化實驗室以及多功能教室等，精心設計，滿足孩子們的學習需求。

落成典禮在專科大樓前廣場舉行，由當地國小的舞龍、舞獅隊表演揭開序幕，國際獅子會前總會長山田實紘也從日本趕赴盛會，他提到，當時曾親自勘查，發現玉井國中校舍受損嚴重，亟需重建，因此號召獅友們踴躍捐助，各界的愛心，令人感動。

代理市長李孟諺應邀揭牌時說，206地震讓台南受災嚴重，玉井國中校舍也毀損，被列為危樓，無法再上課使用，感謝國際獅子會協助重建，師生才能在安全的環境裡學習、成長。

李孟諺也提到，除了玉井國中，在當時市長賴清德的爭取下，總統蔡英文全力支持災後搶修的工作，中央共編列逾30億元經費，重建校舍45棟，補強校舍159棟。

李孟諺說，所有的重建、補強工程，預計趕在明年底前完成，全面提升校舍的耐震安全性，希望透過中央、地方與民間等合作，讓全市學子都能有優質的受教環境。

206地震後，玉井國中原專科大樓牆壁地板龜裂、梁柱爆開變形，經評估，建議拆除重建，新校舍由國際獅子會發包，斥資約4500萬元，市府也補助環境工程與教學設備等經費。