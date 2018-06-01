埔心武聖宮文史館揭幕 「畫」說飲仙水神蹟

畫家施並錫參考文獻資料，畫出前總統陳水扁與人民飲仙水油畫，並贈武聖宮文史館典藏。（記者陳冠備攝）

2018-06-01 17:02

〔記者陳冠備／彰化報導〕沒有拍到，那就畫出來！彰化縣埔心鄉武聖宮是當地信仰廟宇，創廟80年來聲名遠播，最知名莫過於「晨飲仙水」事蹟，每日清晨數百人聚集廟埕噴水池盛水引用，蔚為奇觀，前總總統陳水扁都兩度慕名而來，可惜當年飲仙水盛況未有影像記錄，師大美術系教授施並錫參考文獻資料，畫出眾人飲仙水油畫一幅，今日武聖宮文史館揭幕典禮，會場上慷慨贈予，彌補武聖宮傳奇文獻之憾。

武聖宮肇基1939年，初稱國義堂，奉祀關聖帝君、孚佑帝君、司命真君，1957年遷至東門村現址建廟，後年更名「武聖宮國義堂」，1961年發生四聖御臨，文衡聖帝還命信徒拍攝顯靈帝像，2年後元始天尊顯靈指示，每日早晨空腹飲用噴水池元始天尊像噴水，有其功效，成為著名的「飲仙水」事件。

武聖宮文史資料館籌備主委謝榮治指出，武聖宮創建以來庇佑鄉民無數，父親謝謀擔任堂主，對宮務深耕30年，保留宮廟歷史幾近完整的文獻資料，近年承接父親意志擔任堂主，認為有一副使命感，要為武聖宮成立文史資料館。

謝榮治說，跟父親都喜歡攝影，但作品中卻找不到「飲仙水」的影像記錄，直到好友施並錫得知，發揮美術專才，繪出前總統陳水扁與人民飲仙水畫面，景象維妙維肖，讓文史館館藏臻至完美。

鄉民張吳幼說，看到這幅畫，想起當年每天一早，就有十數台遊覽車載著各地乘客來飲仙水榮景，以前每天喝3到6碗，覺得身體健康，可惜20多年前噴水池因防止小孩危險而圍起來，幸好現在有文史館，讓鄉民隨時可以追憶。

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