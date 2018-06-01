週末限定》東洋連線 日港台職人齊聚在這開限定展覽！

2018-06-01 17:42

〔記者簡亭宇／台北報導〕文青別錯過！今年日本手作職人創意市集再度來台開展，6/1～6/3期間限定，聚集日本、香港、台灣134位以上的職人，與近200個品牌同步開展，今年更新增超過60場的手作體驗與活動，用藝術衝擊你的五感體驗。

展場三大亮點跟著看

亮點1：

聯合日系5大超人氣品牌的F!CT!ON抵台，錯過現在去日本也找不到，其中服飾品牌Bennu一開展就陷入搶購風潮，台灣限定聯名T-shirt在開展3小時就完售，但仍可購買到其他創作商品，另外除了日系時尚品牌外，展出也包含了水墨、日本傳統工藝、刺繡等，更請到體態穿搭達人在現場提供日本媒體熱門的「骨骼診斷」服務，與現役日本明星御用時尚設計師幫忙打造妝髮，讓你看展也能走在時尚最尖端。

亮點2：

若想近距離貼近日本職人創作世界，現場可報名職人開設的手作教學、講座課程、表演活動，例如「戰國魂 LIVE SHOW」會由與日本動漫航海王、鋼之煉金術士合作過的繪師御歌頭様，親自現場表演戰國魂水墨秀，參加的民眾還能獲得精美禮物！還有博多繪師雄猿手作體驗營、喜結手作體驗營等可自由參與。

亮點3：

東京潮人必去咖啡聖地猿田彥珈琲POP STORE出現在華山鍋爐室，期間限定來台只到6/2，該店以豐富的炭焙香氣精品手沖咖啡為著名，在現場來一杯還能順道免費參觀以安達祐實為主題的攝影展覽。綜合這些元素，這絕對是這兩天必衝的熱門打卡點！