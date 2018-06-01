「海線電影節」登場 熱映6部台中地區取景電影

2018-06-01 16:56

〔記者張軒哲／台中報導〕首次舉行的「海線電影節」於今日至3日，分別在清水海灣繪本館、市立圖書館梧棲親子館、沙鹿深波分館登場。此次活動嚴選六部近年於台中地區取景拍攝的電《陣頭》、《破風》等電影，並邀請專人在映後座談與觀眾分享解析。今日夜間安排《林茂賢教授說唱電影》活動，透過影像欣賞、趣味說唱電影的方式，引領民眾悠遊台中海線的美好景色及人文風情。

台中市氣候溫和、文化豐富，同時具有城市、鄉村不同人文地貌。如此得天獨厚的拍片條件，是一個絕佳的拍片城鎮，尤其台中海線地區的觀光景點，更是影視劇組首選的拍攝地點。雖然海線風光經常入鏡，但擁有大台中地區總人口數五分之一的海線地區卻因地處偏遠，在觀影資源及影視推廣活動方面相較於台中市區則明顯匱乏。

「 海線電影節」二日於梧棲親子館放映《陣頭》、《破風》、《幸福路上》，三日於沙鹿深波分館放映《只要我長大》、《好久不見德拉奇》、《風中家族》。而映後座談更特別邀請九天民俗技藝團團長許振榮、朝陽科大助理教授、導演紀文章、幸福路上導演宋欣穎、充電趣電影公司負責人陳正勳、文藻外語大學助理教授、導演李昱宏及靜宜大學講師奚浩，解析電影並與觀眾交流。

海線電影節結合專業電影節策展人、魚可國際文創事業有限公司執行長文蓓蓓，為在地民眾打造活動，期盼提升民眾對影視活動的興趣及參與度，增進影人與海線地區觀眾的互動交流，讓未來有更多出色的電影在台中海線發生。