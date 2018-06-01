雲林首辦國際觀光論壇 要讓地方旅行升級

2018-06-01 16:41

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣推動觀光產業，要將雲林推向國際舞台，今天第一次舉辦國際觀光論壇，邀請國內、外觀光旅遊產業領域專家，針對「飲食」、「旅居」、「地方特色」、「產物」4大議題，與縣內業者一起激盪對雲林地方旅行的想像。

雲林國際觀光論壇以「雲響未來」為核心觀念，有200餘名觀光產業代表、從事文化、文創、社造、生態、環境保育等各界工作者參與。

縣長李進勇表示，「雲林國際觀光論壇」是雲林縣首次舉辦的大型國際性論壇活動，在雲林這片土地上，聚集了許多追尋理想而在此努力耕耘的人們，希望藉由論壇，加深縣民對土地的認同，讓大家對地方更深入認識，也能激發論辯，促進對於雲林城市品牌的思考與對話。

李進勇指出，近幾年因食安風暴與食農概念的興起，各店家更重視自家產品原物料來源，讓主打使用在地作物、選用節令食材的雲林在地餐廳因應而生；另在地旅居也因應觀光流量的提升而朝多元化住宿類型發展，特色飯店、主題背包客棧與民宿越來越多，不僅讓前來雲林的旅客選擇性更多元，旅遊也更有趣味。

文化處長林孟儀也說表示，論壇以「雲響未來」為主題，講述對未來雲林發展觀光的願景定位、方向及策略，近年返鄉青年熱潮，使得傳統產業產生世代交替，帶動農耕趨向年輕化與產業轉型，希望藉論壇中國內外專家提供的成功經驗，讓以農業底蘊推動雲林農村觀光、社區小旅行、產地旅遊加入新的能量與元素，提振雲林觀光產業。