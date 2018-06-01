十三行博物館今夏「考古營」 新增水下課程

由專業考古師資帶領學員在安全無虞的游泳池中體驗水下考古工作。（十三行博物館提供）

2018-06-01 16:29

〔記者葉冠妤／新北報導〕你知道考古學家也要穿潛水裝備深入水下嗎？十三行博物館在今夏首度推出「揭開考古奧秘-青年考古營」，將帶著學員在兩天一夜的課程中，透過水中探索活動、陸上遺址實地踏查以及文物修復等課程，一次了解水陸考古工作，即日起開放報名。

十三行博物館將於7月14、15日及21、22日辦理兩梯次「揭開考古奧秘-青年考古營」，透過實地踏查國定十三行考古遺址、史前生活技能體驗，了解陸上考古學知識，有別於以往的是今年新加入水下考古及文物修復課程，由專業考古師資帶領學員在安全無虞的游泳池中，潛入水下測量文物，實際體驗水下考古工作情況。

十三行博物館館長陳春蘭表示，今年規劃陸上、水下及修復等多面向考古工作體驗，增加年輕學子對於考古文化資產保存全方面的了解，期望透過青年考古營，讓青年朋友樂於接觸並加入考古文化資產保存維護工作。

「揭開考古奧秘-青年考古營」報名時間自即日起至6月11日下午5點止，活動共兩天一夜，每梯次招收30名學員，活動費用每人1000元，低收入戶家庭學員減免半價，活動採線上報名，相關資訊請至十三行官網或臉書粉絲專頁查詢。