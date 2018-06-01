竹縣五峰鄉部落會議積極推動中 白蘭部落做示範

新竹縣五峰鄉白蘭部落召開部落會議，中央和地方都派員出席，說明國土計畫法及傳統領域劃設等事項，全部落逾半數代表參加。（趙一先提供）

2018-06-01 16:22

［記者廖雪茹／新竹報導］國土計畫法5月1日上路，新竹縣尖石鄉鎮西堡、斯馬庫斯（新光）兩部落，也通過全國第一例「原住民族特定區域計畫」案；行政院原民會和地方政府日前首度出席五峰鄉白蘭部落會議，跨出新竹縣部落會議運作的第一步，希望帶動原鄉蓄積自主管理的能量。

五峰鄉部落會議在縣議員趙一先等推動下，包括賽夏族、竹林村的喜翁與忠興、羅山、和平部落及白蘭部落的部落會議已陸續正式成立，清泉部落也積極籌備中。其中，白蘭部落經由退休警察周錦貴等人熱心奔走，去年由代表會主席曾榮貴，擬定、推動完成組織章程草案，並經半數以上族人代表參與，逐條決議通過，由張財進擔任部落主席，周錦貴擔任執行長。

白蘭部落在5月29日召開部落會議，包括行政院原民會土管處、縣府原民處、國發處、議會、五峰鄉公所、代表會等都派員出席，說明國土計畫法及傳統領域劃設等事項，全部落74戶有40多戶、60多人參加。

趙一先說，新竹縣尖石、五峰和關西共有86個部落，全國原鄉則750個，但有成立及運作部落會議組織的部落相當少；白蘭部落會議同時有中央及地方官員代表出席，堪稱是全國首例。

周錦貴表示，區域計畫法在1974年公告實施，但內容未適時修正，以白蘭部落為例，歷經三代族人，因建地不夠，族人只能利用原住民保留地，卻又不符法規，相當困窘。

趙一先也說，原鄉部落的餐廳、民宿、露營興盛，但合法者少；透過部落會議，才能讓族人表達意見，參與國土規劃。

趙一先表示，國土計畫法施行後，全國國土將重新盤整，細部分區劃設預定2022年5月前完成，目前在地方政府規劃階段，他希望縣府和部落族人充分瞭解中央政策方向，並實際進入部落執行；透過部落會議，自我學習、凝聚共識，蓄積自主管理能量，未來才能落實國土永續發展的精神！