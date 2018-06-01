勞動安全獎頒獎 中華電信職安人員也獲獎

2018-06-01 16:28

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市勞動局今頒發「勞動安全獎」，驚見才因「499之亂」員工加班超時工作的中華電信也獲獎，但勞動局職業安全衛生科長蔡爾森解釋，這是照事業單位或個人依去年安全衛生表現來評分，獲獎的單位或個人都為職場安全衛生做了很大的努力，才會表揚他們。

北市勞動局為了鼓勵台北事業單位及個人推動職業安全衛生工作，保障消費者的安全健康，辦理勞動安全獎選拔活動。獲獎的事業單位包括大台北區瓦斯、中華電信國際電信分公司、大陸工程、建國工程、三井工程、互助營造、太平洋崇光百貨、英業達、華碩電腦與台北捷運公司等。

獲獎者包含因五月促銷方案讓員工超時被罰的中華電信，但蔡爾森表示，評分標準主要為去年的安全衛生表現評選，獲獎的並非中華電信公司而是中華電信職安人員，這些人為職場安全做了很大的努力，才會給予表揚。

讓勞動局印象深刻的為獲選「優良人員」的職安工程師廖志豪，他在工地進出口設置全旋式柵門機配合人臉辨識模式，有效控管工作人員進出，並利用CCTV搭配手機APP即時監控工區狀況防患未然。廖謙虛地說，得獎不是他一人的功勞，主要還是公司願意支持，他只是提出了看法而已。

另外，SOGO百貨董事長黃晴雯也親自到頒獎現場，她受訪表示，今年是SOGO第六次獲得北市勞動安全獎，公司很重視職業安全衛生，並在去年簽署「職業安全衛生政策」，宣示安全衛生願景，也辦理自動體外心臟電擊去顫器（AED）與心肺復甦術急救訓練，除了超過九十％員工完成訓練，也邀請廠商一起受訓，確實保障員工的安全健康。