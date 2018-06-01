他們用麵線跳繩、跳波浪舞 力邀泰國人來台玩

2018-06-01 16:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局配合長榮航空新增泰國航線，針對泰國來台觀光推出4天3夜機加酒套裝行程9810元的心動優惠價，新北市副市長葉惠青率團前往泰國曼谷行銷新北市，在開幕活動上請出石碇許家麵線現場示範手工拉麵線的絕技，令泰國人驚呼難得一見。

觀旅局專委陳靜芳說，「Taiwan One More Time」今天於當地著名貴婦百貨The EmQuartier開跑，葉惠青率領手信坊、格麥蛋糕、許家麵線，雄獅旅遊、CoCo都可及九份旗袍6家餐飲業者攜手長榮航空，除祭出4天3夜機加酒套裝行程新台幣9千8百10元起之外，現場有機會抽中台北至曼谷來回機票、新北市優質住宿，邀約泰國旅客探索台灣從新北開始。

活動現場提供泰國民眾試吃試飲及行程推薦規劃，帶領泰國民眾體驗不同的新北市，民眾還可在現場免費試穿旗袍體驗，葉惠青推薦，如同到日本要穿和服、到韓國要穿韓服一樣，到九份穿著復古旗袍穿梭懷舊街道，更能充分感受九份古色古香的美。

開幕活動上，榮獲多屆新北好禮的許家麵線，將傳統手工製麵體驗活動原封不動搬至現場，在甩、拉、放間展現出手工麵線的延展性，並邀請駐泰大使童振源、葉惠青上台挑戰麵線跳繩及DIY，首次目睹用麵線跳繩、麵線波浪舞，讓泰國民眾直呼Amazing！

活動還邀請到冠軍調酒達人，取材由新北淡水發跡的CoCo都可經典飲品，帶來精彩的百香QQ綠特調秀，並由童振源、葉惠青共同試飲推薦，新北市與長榮航空另分別致贈新北優質住宿體驗及機票給主辦單位，竭誠邀請泰國民眾訪台。