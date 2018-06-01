汰除老舊柴油車 中市議員3建議

2018-06-01 16:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕汰除老舊柴油車是行政院既定政策，中市議員江肇國今在議會要求，市府再加碼補助加裝濾煙器，並管制1期至2期柴油車進出，提高攔查率；議員張芬郁則認為環保稽查員人力不足，無法應付日漸增多污染陳情案件，要求增加人力。

對此，環保局長白智榮表示，市府這2年已爭取環保署5.7億元補助汰換老舊柴油車，淘汰數量前年和去年分居全國一、二名，將再加速汰換，改善空氣品質；這幾年清潔隊員已增加300人，環境污染陳情案件每年卻增加20%，需要更多稽查人力處理，將持續向環保署爭取人力。

江肇國說，根據交通部的車籍資料，台中市的柴油車設籍數為六都第1，高達11萬8千餘輛，大客貨車也有2萬5千餘輛、六都第2，原中央淘汰大型老舊柴油車獎勵補助40萬，環保局應針對加裝濾煙器再加碼。

他又說，進出台中工業區的車輛數都非常多，建議開始管制1期至2期（1999年6月30日前出廠）大型柴油車、3期未加裝濾煙器的車輛禁止進出，提高攔查率，設立路邊攔查點，展現市府改善空氣品質的決心。

此外，張芬郁表示，前年和去年污染源稽查次數各為15萬、8萬次，全市環保稽查員含委外人力僅139人，人力相當吃緊，民眾環保意識抬頭，檢舉案件也越來越多，人力不足勢將影響稽查品質，恐造成市府、稽查員和民眾三敗俱傷。