唐寶寶樂團用生命演出 贈書謝恩師母校

唐寶寶陶笛樂團到豐田國小演出。（記者張軒哲攝）

2018-06-01 16:16

〔記者張軒哲／台中報導〕用生命感動生命！周大觀文教基金會出版《帶著陶笛去旅行》書籍，述說唐寶寶陶笛樂團「大器樂團」的故事，成員一日前往恩師林啟通的母校豐田國小演出並捐出書籍，透過動人樂曲幫助更多人。台中市長候選人盧秀燕到場為唐寶寶們加油打氣，與立委江啟臣的夫人劉姿伶及周大觀文教基金會創辦人周進華等人，一同執鏟在校內重下松樹苗，象徵「植樹植愛、永續關懷」。

周大觀文教基金會舉辦「到世界吹奏希望」活動，首站從豐田國小展開，捐贈500冊《帶著陶笛去旅行》給豐田國小，今日活動包括盧秀燕、劉姿伶、台中市教育局副局長劉火欽、周大觀文教基金會創辦人周進華、豐田國小校長陳金池親臨見證。

被喻為「喜憨救星」林啟通為周大觀第20屆全球熱愛生命獎章得主，周進華表示，林啟通與唐寶寶的媽媽們，這14年來約訓練50名唐寶寶吹奏陶笛，至少要3年才能上手，並挑選16名成員成立大器樂團，有6位固定班底，成軍2年多以來，巡迴各地表演，藉由民眾打賞及義賣書籍費用，自籌旅費遠赴芬蘭、瑞典敘利亞難民營演出，並捐款1萬8千多美金給難民營。

林啟通表示，剛投入唐寶寶陶笛教學要有極大耐性，逐步指導他們克服手指短、識譜困難、舌頭不靈活等，共有16人考上街頭藝人，很有尊嚴地接受各界打賞，並成為送愛義演團。盧秀燕表示，只要有愛、有毅力、肯做、肯努力，懷抱夢想，心願一定都能夠達成！