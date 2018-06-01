營養午餐只能免費？ 陳金德認同推廣飲食教育

2018-06-01 16:40

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長參選人羅東鎮長林姿妙，主打「國中小學營養午餐免錢」政策，引起正反意見；縣議員薛呈懿今在縣議會質詢，她認為不該只討論要不要錢，而要推廣飲食教育，讓孩子認識在地食材，培養正確飲食觀念；代理縣長陳金德表示認同，裁示教育處對此多著墨。

林姿妙去年編列8000萬元預算，今年起鎮內國中小學及公立幼兒園學童，營養午餐費均免費，每人每學期還有1000元學雜費補助，她參選縣長也主打全縣「營養午餐免錢，讀書免錢」政策，各界評價不一。

薛呈懿今質詢時表示，宜縣的營養午餐，不該只討論要不要錢，她指出，營養午餐的政策，縣府應該有更多面向的工作可以處理，比如廚工跟營養師比，縣府可以多編列經費，為各校聘用更多廚工與營養師，降低工作負擔，提升營養午餐品質。

薛呈懿表示，還有飲食教育的推廣，讓學生更了解在地食材，培養正確的飲食觀，她呼籲在營養午餐這件事上，縣府應該可以做出更多改革與改變。

陳金德回應，學校的營養午餐值得被重視，首先最重要的就是吃得安全與健康，不能讓孩子吃到農藥太多或過期的食品，食物的量與營養更要兼顧，當然飲食教育的推廣也很重要，例如認識食材、飲食健康觀念與相關農法等，他會請教育觸在這方面多著墨。