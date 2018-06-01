停辦興中國中都是為了華德福？ 陳金德：沒什麼不好

2018-06-01 16:18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉興中國中，傳出宜蘭縣政府有意停辦，是為了給縣立慈心華德福教育實驗高中校地，並私相授受炒作中興文創的土地，引發各界激烈反彈。縣議員吳秋齡今天（1日）拿出宜蘭縣代理縣長陳金德到華德福座談影片，要陳金德把謠言說清楚；陳金德回應，如果興中國中給華德福沒什麼不好，一切都光明磊落，沒什麼好隱瞞。

興中國中有47年歷史，但受到少子化衝擊，縣府今年展開通盤評估時，被列為優先停辦選項。停辦消息傳出後，引起教師、家長譁然，紛紛要求縣府「踩剎車」；興中校舍最多可容納15個班級，外傳停辦後，校地擬由慈心華德福管理，縣府還要藉此吸引到華德福上學的學生家長，到附近的中興文創置產，藉此炒作土地，塞進陳金德自己的荷包。

吳秋齡今天拿出陳金德到華德福座談的影片，影片中陳金德說，「長遠來看必須跟學校與基金會來好好談，未來學校的規模要到哪裡，看是到高中還是大學。」吳秋齡說，外界傳言很多，停辦興中沒什麼不好，解決華德福校舍不足的問題，也讓中興文創能適度開發，這都是美事，外界卻傳得這麼難聽，代表縣府根本沒做好溝通，讓家長和教職員最後才知道這件事，縣府與校方變成在打「烏賊戰」，讓美事失焦。

吳秋齡直言，陳金德應該說清楚，不該讓家長與教職員事被最後告知，中興文創的土地開發，也應該是找到適當的屋主，歡歡喜喜的進駐，而不是讓外界誤會縣府有「黑手」在介入這件事情。

陳金德回應，中興文創開發進度確實緩慢，如果不好好開發，縣府會有破產問題，那裡的土地要賣出，需經過議會同意，屬於公開標售，絕對不會有私相授受的問題，他個人也沒有中興文創任何一寸土地，外界的傳言都是無稽，重點是讓園區適度開發才是活路。

談到興中停辦，陳金德指出，華德福校舍不足，他願意解決，興中國中的停辦，還在評估，仍非定案，考慮停辦是因為學生人數變少，校舍空間太大，而且不只興中，很多中小學都有一樣的問題，這些校舍需要盤點、活化，未來興中做實驗教育育成中心、增設幼兒園、做長照或是給華德福都是選項。

他更強調，興中給華德福並不是壞事情，華德福不是殯葬設施或焚化爐等嫌惡設施，搬到興中對地方有很大的幫助，一切都光明磊落，沒什麼好隱瞞。