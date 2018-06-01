端午3天連假疏運 國5部分時段有高乘載管制

2018-06-01 16:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午節連假將至，交通部路政司副司長張舜清表示，西部國道將不會實施高乘載管制，不過東部國道5號則在假期的前2天，上午7點至中午12點南港系統至坪林間各交流道南下，假期的後2天下午2點至晚間9點蘇澳至頭城各北上交流道，都會實施高乘載管制，且北上高乘載實施時間，與清明節相同，較其餘連假下午3點至晚間8點，前後各增加1小時。

交通部表示，端午節為民俗性連假，交通需求以返鄉及旅遊旅次為主，雖然假期天數較去年減少1天，不過預估天氣狀況良好下，仍有大量出遊車潮湧上國道，部分路段壅塞仍難避免；這次主要疏運措施包含實施單一費率、每日凌晨0點至5點全線暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統通行費8折、入口匝道封閉等。6月16日、17日全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口匝道，6月17日、18日全天封閉國1虎尾、埔鹽系統、國3竹南北上入口匝道。

交通部高公局交管組副組長張崇智表示，3天連假國道車流量預估分別為120、124、118百萬車公里，大約是較平日增1.3倍至1.4倍，南下車流量以首日69百萬車公里最高，北上則是第3天64百萬車公里最高。

連假國道塞車難避免，交通部仍呼籲民眾多搭乘公共運輸，西部國道規劃每日開行1萬1000班次、東部每日開行1800班次，並持續實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，共有86條路線提供平均票價85折優惠；台灣好行32條客運路線實施電子票證乘車享半價優惠。

交通部長賀陳旦2年多前剛上任時，曾以夜間行車較不安全，政府不應以免費鼓勵民眾夜間上路為由，取消端午連假夜間免收費措施；後續雖想持續推動該措施，不過遭立委、民眾反對。2年時間過去，今年端午同樣保有夜間免收費措施，賀陳旦日前表示，今年端午連假只有3天，照說是車流較少的假期，如果大家願意從離勞駕駛血淚教訓學習，應該不支持政府用免費鼓勵民眾夜間開車；不過他已經被標籤化，不容易被客觀看待，未來期待能多公開討論這件事情，逐漸形成共識。