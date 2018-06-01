地方記者「文青魂」大爆發 年過6旬出詩文集

2018-06-01 16:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣資深記者吳東興年輕時曾經馳聘於文壇，也曾獲得金鼎獎殊榮，出版過7本文集，因緣際會走上記者一職，私下仍勤於筆耕，寫詩成為抒發躁動心情的出口，年過6旬「文青魂」大爆發，面對社會的變動，筆力不減當年，出版《非詩之詩以及詩非詩手記》一書，以饗眾多文友，才剛出版第一刷就被訂購一空。由於書中記錄許多他的社會觀察和採訪心境的起伏，彰化地檢署檢察長黃玉垣和地檢署榮譽觀護人協會都買來贈送有緣人。

吳東興今天（1日）在員林市舉行新書發表會，他說，大學畢業後就醉心於創作，當年文思煥發，經常下筆一發不可收拾，成為名副其實的「寫手」，作品經常刊登於報紙副刊，也出版了7本散文集、詩集，由於「筆隨意走」，創作得心應手，曾對人誇下海口，「此生要出20本書」。豈料，後來進入報社擔任地方記者，文學創作中斷，出版之事不敢再對人提起。

吳東興說，跑新聞逾30年，看盡人生百態，由於採訪下筆必須理性、客觀，至於「文學魂」，只待夜深人靜或休假出國旅遊時萌發。

吳東興私下筆耕不輟，被喻為「最有書卷氣」的地方記者，即使今日網路盛行，他仍手札和書本不離手。今天出書，他衷心希望能帶動大家閱讀有「香味」的書本，一起為建立「書香社會」而努力。

吳東興說，《非詩之詩以及詩非詩手記》是他採訪30年來的心情寫作，內容整體有「跳躍」的感覺，不過，他強調，內容「隨時」、「隨處」可看，並不必要一口氣看完，有空翻閱一、二則來看，或出外遊玩、搭車時，也可看看。