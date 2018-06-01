台灣最爽打工旅遊！週薪35K只要「直播打卡放閃文」

2018-06-01 15:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕觀光局將今年訂為「海灣旅遊年」，希望用「本島x離島」的概念，讓大家從心感受台灣6縣10島旅遊，也進一步舉辦島主徵選活動，週薪可達35K，但工作只需要「直播打卡放閃文」，把玩得最high的一面表現出來，藉以宣傳觀光。

觀光局舉例，像是澎湖就有七美島、漁翁島及吉貝3島，有非常多的秘境觀光景點，或許民眾以前對於這些地方不陌生，或是也曾經在蘭嶼、小琉球享受當地的迷人風情，也或者曾經造訪過戰地金門或馬祖，但是卻不知道當地跳島旅行的樂趣。

這次活動以「探索台灣10+島」為活動品牌，先挑選出10大魅力島嶼，包括龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒等，希望邀請民眾一同感受離島當地特有風俗民情。

觀光局今日更推出「探索台灣10+島 show your island島主徵選活動」，旨在讓全世界的遊客都能用自己的方式發掘台灣旅遊之美。活動打著「台灣最理想的打工旅遊」，以連續7日，每日提供新台幣5000元薪資，鼓勵獲選者以圖文及影音方式進行島嶼行銷推廣，增加台灣離島能見度外，也將利用網路使在地特色能被國際看見，詳情可見https://www.baytourism.tw/index.html。