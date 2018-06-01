3大企業龍頭組成AI國家隊 年底完成系統測試

2018-06-01 16:28

［記者簡惠茹／台北報導］台灣第一個AI雲端平台國家隊今天成軍，科技部邀集企業龍頭廣達、台灣大哥大和華碩共同打造國家級 AI人工智慧雲端平台，今天團隊共同宣誓，12月將完成系統測試。

「打造AI國家隊，推動產學研的發展。」科技部長陳良基今天邀請台灣大哥大董事長蔡明忠、華碩董事長施崇棠及廣達董事長林百里共同舉行AI雲端平台建置誓師儀式，宣示今年12月完成台灣第一個自研自製AI雲端平台的決心。陳良基表示，希望趕快把台灣AI生態圈營造起來，國家級的平台才能儘快讓軟硬體到位，將台灣相關訓練和產業生態鏈結起來。

「雲端服務及大數據運算設施暨整合式階層儲存系統（簡稱AI雲端平台）建置案」，由科技部推動、國家實驗研究院高速網路與計算中心執行。科技部指出，這是國內首度跨產業、跨集團的AI平台合作案，由國網中心設計監造、台灣大哥大建置符合國際標準的高規格機房及電信級資安的維運、廣達打造AI運算及資料儲存平台、華碩負責雲端服務平台、雲端伺服器及AI應用整合。

國網中心主任謝錫堃表示，未來的AI雲端平台將具備計算效能達7 PFLOPS（每秒執行1000兆次浮點運算）、儲存容量達50 PB的整合主機，並透過整合一站式的入口，提供AI訓練推理、大資料分析，與資料儲存管理服務，建置完成的AI主機除專用於AI計算，還有機會擠進全球超級電腦500大排名前30名。

謝錫堃說，AI雲端平台目的是打造國家級AI研發與雲端服務環境，主體幾乎都是由台灣廠商建造而成，主機預計8月完成機房基礎配置，9月完成計算主機硬體建置，10月完成軟體佈建，12月完成系統測試，正式試營運。

林百里在組成團隊過程中穿針引線，他說，今天是很期待的日子，科技部將帶領大家邁出AI科技一大步，這個雲端平台幾乎都是使用台灣技術，可以參加這麼重要的國家建設非常榮幸，團隊會整合最好的軟硬體和技術。

「有決心、不惜血本投入。」蔡明忠指出，公司對雲端機房建置和管理、甚至資安及時監控都有充分經驗，還有遍布全島的高速光纖網路，目前公司也都有使用AI相關技術，感謝科技部讓台哥大參加這項國家級計畫。

施崇棠說，台灣的科技產業具備厚實的技術基礎及創新的能量，面對來自全球的挑戰，更應該要協同整合，一起用國家隊的力量打世界盃，期待台灣能夠發展更多AI科技跟應用，在全世界搶得先機。