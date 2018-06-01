青埔灌溉渠染褐發臭 環保局：現場檢測都合格

2018-06-01 16:10

〔記者許倬勛／桃園報導〕中壢區文昌路旁的灌溉渠，近日疑遭偷排廢水，原本清澈的溝渠呈褐色、飄散異味。附近居民說，溝渠水源自老街溪，長久以來都有人引水灌溉農田，擔心農作物受污染、影響健康安全。桃園市府環保局派員稽查，採取水源送驗初步認定酸鹼值、水溫都正常，會加強派員稽查。

芝芭里里長黃連應說，這條溝渠由水利會設置，供農民灌溉、種田用，從青埔到大園都有農民引水取用，過去水質還算清澈，附近僅有一間印染工廠，近日水質由清轉濁，前晚甚至呈現深褐色，接獲許多里民的抱怨電話，擔憂民生用水受到影響，昨晚已報請市府環保局派員稽查。

芝芭里里長、洽溪里里長謝煥珍及居民，今天會同環保局稽查人員到現場會勘發現，今夜凌晨下雨後，水質顏色已由深轉淺、也無異味，但仍呈現淡褐色，灌溉渠內的魚群未受影響，並無翻肚死亡情形。

環保局說，昨天接獲陳情後即派員至指定地點稽查，現場檢測水體pH值7﹒4、水溫31﹒6度，屬正常範圍，循水路往上游勘查，發現大鐘印染中壢廠於上游設有放流口，也在廢水放流口現場採樣，但pH值、水溫都無異狀，目前就「真色色度」水樣送驗，若檢測結果超過管制標準，將依水污法開罰，最高可處2000萬罰緩。

大鐘印染解釋，廠方設置時就申請、領有合格廢（污）水排放地面水體許可證，污水排放時都有做生物、化學等妥善處理，並無「偷排」嫌疑，對於溝渠水色起變化，「不清楚為何會這樣，靜待環保局鑑識結果出爐」。