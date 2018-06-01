香蕉價格下跌 農委會收購「格外品」穩盤

香蕉批發價近日下跌，農委會昨天開始收購「格外品」穩定市場價格。（記者陳建志攝）

2018-06-01 16:05

〔記者陳建志／台中報導〕香蕉價格下跌，行政院發言人徐國勇今天表示，香蕉有很多不同等級，為了穩定價格，行政院農委會昨天已經以優於市場的價格收購2千噸的「格外品」（賣相差的次級品），今天台北果菜市場香蕉批發價格已回升，每公斤從11.9元起跳，強調政府會以行政措施穩定市場價格，也不允許批發商以格外品的價格拉低優良品的價格獲利，確保果農權益。

行政院發言人徐國勇今天面對媒體詢問水果價格下跌問題時，舉香蕉為例表示，香蕉分成不同等級，除了品質佳的優良品外，也有等級外的「格外品」，這些香蕉如果進入市場將會影響優良品的價格，農委會為解決此問題，昨天已經開始以優於市場的價格收購，去化「格外品」，讓這些香蕉不會進入市場拉低價格。

徐國勇強調，在推動此措施後，今天台北果菜市場的香蕉價格已經拉上來，批發價每公斤從11.9元起跳；此外，外銷的香蕉，之前批發價格是每公斤12元起跳，今天也上漲到16元，甚至是20元。

徐國勇並向中盤商和批發商喊話，呼籲不要用「格外品」的價格來比較一般水果的價格，此作法只會拉低優良品的價格，這對辛苦的果農並不公平，強調農委會將繼續以行政措施來穩定水果價格，確保果農的權益，也不允許中間商以拉低價格的方式獲取利益。