環署邀民團簽署綠色協議 力挺循環經濟理念

為加強循環經濟，3聯盟簽署綠色協議。（記者楊綿傑攝）

2018-06-01 15:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署推動循環經濟，今邀集民間3大循環經濟團體「海廢塑膠循環經濟聯盟」、「綠色電子資源聯盟」及「台灣建設資源循環聯盟」，共同簽署綠色協議，象徵透過公私部門合作，把垃圾變黃金，同時創造經濟及環保的效益。

綠色協議是參照荷蘭「綠色協定Green Deal」精神，由民間自主發起。荷蘭於2017年簽訂全國性原物料協議，集部會、地方政府、大型公司力量推動，從前端的產品設計到後段的回收利用等，尋找共同互利的合作機會，跳脫線性經濟思維，轉變為循環經濟的經營模式。

目前「海廢塑膠循環經濟聯盟」、「綠色電子資源聯盟」及「台灣建設資源循環聯盟」大約有超過60家上中下游大型業者參與，今天更展示利用廢棄電子產品可以提煉出黃金，海洋廢棄漁業用品如魚網及纜繩可以製成背包，海洋廢棄塑膠可製成衣服、筆電袋、太陽眼鏡等，煉鋼後的灰渣爐石可以提升建材品質等。

環保署長李應元指出，希望2050年能達到全回收零廢棄，目前已經從有3聯盟的網絡，有信心一年一年的逐漸達成，在民間這些單位及博士級專家串聯之下，加上中央政府的資源協助、市場開發、法規命令研議整修，一起配合。

李應元說，如同今天聯盟成員就有提出相當法律建議，像這樣透過公私良好互動過程，讓綠色經濟能落實並推展開，在廠商的參與之下，從後端回收在利用，又回到前端生產，從最後一里路回到第一里路，整個就循環了起來。

環保署也預告，本月4日為配合歐盟創新週，將於台北國際會議中心舉辦台歐盟循環經濟論壇，屆時將有超過200位台歐盟業者、學者參與，齊商共識，現場並舉辦循環經濟特展，歡迎民眾前往參觀，了解台灣業者創新成果。6月6日更將前往台南舉行產業聚落研討會，透過提升雙方交流，共創綠色商機。