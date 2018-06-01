醫病》少年下巴長白鬍鬚 學周董擺POSE遮掩

2018-06-01 15:48

〔記者張軒哲／台中報導〕白色山羊鬍少年的煩惱！山羊鬍是型男喜愛的造型之一，但一名國中生小華在不明原因左下唇、下巴皮膚逐漸變白，後來更長出白鬍鬚，讓他不知所措，只好盡量維持「周董POSE」手摸下巴遮掩，經就醫確診為白斑症合併白毛症，經藥物和照光治療無效，最後決定尋求「自體黑色素顯微移植手術」不僅恢復膚色也長出黑鬍子，讓少年自信心大增。

光田醫院整形外科主任吳文宏指出，白斑症對身體無害、不會傳染，但會造成外表不美觀，通常在四肢、眼、鼻、腋窩及下背部較易出現，嘴唇及陰部粘膜部位也可能發生。並無一定發作的年紀，逾半數的白斑患者多在20歲前就發病，正好是年輕人同儕成長、群體生活時期，若白斑又發生在臉部，甚至是長鬍鬚處，白膚、白鬍往往讓患者徒增困擾。

小華長相斯文，國中時下巴皮膚突然出現白點且不斷擴大，原本陽光個性、喜歡笑的他，罹病後為了遮掩下巴的白斑，平日下意識會用手托下巴遮掩，就像歌手周杰倫口頭禪「唉呦，不錯喔！」的姿勢，起初他還會因POSE跟著同學打鬧、開玩笑，然而看到自己連鬍鬚都變白，經常愁容滿面。

吳文宏解釋，白斑症常合併白毛症是一種後天性自體免疫疾病，致病原因仍不明，3分之3患者有直系家族病史，此外可能也和自體免疫疾病、心理壓力、甲狀腺功能異常等有關。臉部黑色素顯微移植手術精密費時，但完成之後黑色素生長較其他身體部位快很多，平均大約6個月能逐漸恢復。小華恢復良好，已持續追蹤治療16個月，黑色素穩定生長，也不用刻意學周董遮下巴。