活化全國最大蚊子館 虎尾魚市場成全國典範

虎尾鎮立圖書館空間寬敞、溫馨。（記者黃淑莉攝）

2018-06-01 15:19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾魚市場興建後閒置多年，為公共工程委員會列管蚊子館，面積有2公頃為全國最大蚊子館，虎尾鎮公所把魚市場變圖書館活化利用，今天公共工程委員會等單位人員前往訪視，對活化成果讚賞不已，認為是蚊子館活化的全國典範。

虎尾魚市場位在光明路虎尾稅務局旁，興建後因經營困難閒置多年，虎尾鎮長林文彬指出，對於魚市場活化計畫公所曾評估將鎮公所或圖書館搬入，評估後決定圖書館遷入。

林務彬表示，舊圖書館位在虎尾國小對面，只有120坪空間狹窄，魚市場廳舍有720坪，加上周邊空地共有2公頃，寬敞且停車方便，經過8年多分4期活化改善，現圖書館藏書由3萬冊增加為8萬冊，而且進館人數每年約11萬人次。

訪視小組成員公共工程委員會工程管理科長張易文說，在辦公室翻閱書面資料，對魚市場活化為圖書館的可行性很懷疑，今天實地走訪對眼前成果很驚訝，可說是閒置公共工程活化最成功的案例及典範。

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虎尾鎮立圖書館空間寬敞、溫馨。（記者黃淑莉攝）

公共工程委員會訪視人員訪查虎尾魚市場活化利用現況，對成果讚不絕口。（記者黃淑莉攝）

虎尾鎮公所把圖書搬到魚市場，讓閒置空間活化再利用，成為全國典範。（記者黃淑莉攝）