拜託帶我去DIY 孩子的手作樂園在淡水

2018手作藝術節首次推出玩水設施，免費提供親子消暑。（2018手作藝術節提供）

2018-06-01 17:24

〔記者蕭皓文／新北報導〕5/20至12/20，在淡水的童話新市鎮舉行2018手作藝術節，透過主打親子同樂的DIY，結合各種遊樂設施，讓12歲以下的小朋友留下歡樂有成就感的童年回憶。

這次檔期推出票劵超值體驗活動，以預售票價，可兌換比票價多30元的設施體驗，並有相當多免費區域，例如今年才有的滑水道泳池、小小廚房與球池遊戲屋、電動遊戲間、各式扭蛋機展覽，和山羊鴕鳥農場可以讓小孩無限遊玩。

天氣熱可以先躲進DIY教室，讓爸媽協助小孩做出豐碩的戰利品帶回家。在烘焙屋利用幾個步驟，訓練孩子的細心度和專注力，做出香噴噴的蛋捲以及創意餅乾；另一邊的航空館，動力紙飛機竟然會迴旋飛翔，太酷了！用雙面膠將紙飛機組裝，最後用橡皮筋勾上迴旋槳，只要逆時針以手指旋轉迴旋槳、牽動橡皮筋的彈力後，低身射出紙飛機，便會看到飛機迴旋上升。

總共八大手作DIY，每樣都簡單又激發孩子手作能力，在童話新市鎮前幾次的活動，假日時總是大排長龍；這次的手作藝術節則以票劵面額兌換體驗，不會有一票玩到底、所有民眾搶著玩的問題，有選擇性的去玩手作，園區服務上也更有品質。

因為大人小孩的票券都有面額可以使用，所以假如票劵還有餘額，不如帶小孩坐坐小火車或是玩玩超級跑車，園區內還有多種美食可以兌換，最後，記得來這全亞洲最大的扭蛋機拍照打卡，順便抽出今天的紀念品帶回家。

園區九點半至下午五點開放入場，無休園日，歡迎爸爸媽媽帶小孩來體驗手作，寄放他們玩遊樂設施的同時，鼓勵小孩認識新朋友，一起在童年中的樂園裡綻放笑容。

創意手作餅乾體驗，可以自由發揮創意設計形狀。（2018手作藝術節提供）

手作的動力紙飛機，飛機迴旋上升的原理，是因為逆時針旋轉迴旋槳，牽動了橡皮筋的彈力。（記者張家寶攝）

今年手作藝術節以預售票價，可兌換比票價多30元的設施體驗。（記者張家寶攝）

大人剩下的票劵額度，可供小孩多玩一些遊樂設施，爸媽也可以在「大人寄放」屋吹冷氣休息。（記者蕭皓文攝）

在全亞洲最大的扭蛋機前，拍張照紀念，一二三不要動喔！（記者蕭皓文攝）